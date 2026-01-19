父母辛苦一片片賣餅！啃老兒廖聰賢「不滿只有5千零用錢」冷血弒親

啃老弒親男廖聰賢。（圖／記者游承霖攝影）





啃老逆子廖聰賢冷血殺害平時在三重賣蔥油餅的雙親後，今天（19日）晚間在新莊地區落網，而廖嫌初步宣稱不滿父母對他管教嚴格，外，更埋怨一個月只有5千元零用錢，父母要給不給的才會殺人，確切動機仍待明天（20日）進一步偵訊後釐清。

據悉，36歲啃老嫌犯廖聰賢殺害在三重賣蔥油餅的雙親後，騎車逃逸至三重，棄車後轉搭計程車逃逸到新莊地區，並在新莊體育公園景觀樓附近工地過夜，今天（19日）晚間6時15分，在新莊區新泰路216巷，被新莊分局新莊派出所副所長陳鴻智銳眼發現逮捕。

廖聰賢落網後，除初步宣稱，不滿父母從小管教就相當嚴格外，又宣稱一個月只有5千元零用錢，父母有時候又愛給不給的，才會預謀買下開山刀殺人，趁當晚父親從宮廟返家後，才先殺害父親再殺害母親。

但根據現場血跡研判，當時母親的血跡已經乾涸凝固、父親的血則仍是濕的，與廖嫌宣稱的先後順序不同，確切案發經過與案發動機，仍待警方明天（20日）偵訊後釐清，全案也將朝殺害直系血親尊親屬罪移請新北地檢署偵辦。

