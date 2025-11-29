父母退休金僅3萬！他驚「沒房真的很可怕」 網嘆：還不能生大病
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
房價不斷上漲，許多人在年輕時對於要買房還是租房感到猶豫，但隨著台灣進入高齡化社會，退休生活是否安穩，也成為不少人思考的焦點。近日，有網友分享父母退休後的實際情況，直言若老了還要負擔房租，生活壓力可能會大到不敢花錢，讓他感嘆「沒有自住房真的很可怕」。
一名網友日前在PTT上以「老了還要付房租活得不安心」為題發文，表示父母最近剛申請退休，兩人退休金大約各1萬5千元左右，加起來每月大概3萬元。所幸家裡有一間位於郊區的透天厝，持有成本極低，因此父母生活仍算過得去，不至於感到壓力。
原PO也提到，親眼看到父母退休的狀況，他才突然意識到若老了還要付房租，真的會活得不安心，直言以固定收入支撐每月房租，生活勢必緊縮，不敢花錢、也不敢動用存款，「想到老年還得每個月固定支出也不敢動用到儲蓄，壓力真的好大」。
文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，許多人認同買房的重要性，「事實上年紀大還在租屋的，通常過得不好」、「買不如租，租不如住老家懂嗎，現在的邏輯就是如此」、「問題是，覺得3萬不夠，租房更不夠，一樣有房還是比租房更好」、「中南部一般勞工的退休金就差不多這個水準，還好年輕時有買房，享受到房地產紅利，不然老了+低退休金是要怎麼活？」
也有網友指出，退休後的生活品質並不僅取決於有沒有自住房，還要考慮其他開銷，「如果有什麼疾病，基本上兩個人30000是不夠的」、「不能生大病，不然房子跟拖你下水選一個」、「兩人份的生活基本 + 老年照護 + 疾病需求應該是要老年再就職，你覺得鬆口氣但其實還是在走鋼索」、「郊區透天老舊漏水要不要修？地震歪了要怎麼辦？」
畢業後想和男友租屋！家人不同意要求「先存錢買房」 網建議：要長久規劃
豪宅市場冷颼颼、這戶逆勢賺！天母「11年毛胚戶」竟漲3,042萬 開價打8折成交
不婚不生就不用買房？他打算租房「退休回爸媽家住」 網一聽全搖頭：誰說一定是你的
