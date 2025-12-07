父母重男輕女！少女從小遭哥哥侵犯 求助家長還被吼這句

新北市一名少女自小遭哥哥多次性侵、猥褻，因家中「重男輕女」文化長期被忽視。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市一名少女自小遭哥哥多次性侵、猥褻，因家中「重男輕女」文化長期被忽視。她曾因家暴性侵被安置，但返家後又再度遭哥哥侵害。直到因少女在校情緒低落被老師察覺才曝光。新北地院審理後，依強制性交罪判哥哥3年6月徒刑，另因違反保護令判4月徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，2023年3月19日晚間，少女獨自在家中書房使用電腦時，哥哥上樓後不顧她推拒，強行摸胸、命其為他服務，並侵犯得逞。少女因事件情緒低落，24日向學校請假時被教官察覺異狀，在長談後才揭發長期遭性侵情形。

少女證稱，從小學開始就被哥哥侵犯，父母卻只叫她「離哥哥遠一點」。她曾於2019、2020年間被安置到機構，國二才回家，但哥哥的侵害仍持續。她表示「抵抗也沒用，只希望快點結束」。

調查發現，哥哥在2015年至2019年間，對家中3名女兒都有性侵或猥褻行為，三姐妹因此被安置。妹妹向檢方證述，母親曾希望被害人「作假證」避免哥哥坐牢。而哥哥違反保護令返家，也稱是「因為母親要我回家」。

法院指出，整個家庭明顯存在重男輕女氛圍，父母長期放任哥哥對姐妹下手，導致被害人自我價值極低，不敢向成年人求助，只能獨自承受。少女報案後，法院於2023年9月核發保護令，禁止哥哥接觸妹妹，並要求他遠離住家至少50公尺。然而哥哥在收受保護令後，仍持續「幾乎每週一次」返家，直到警方因違反保護令案件通知到案前都未停止。

法院開庭後，雖然哥哥否認性侵，但法院調查後認定被害人證述具一致性，且驗傷紀錄、DNA鑑定、心理諮商摘要皆與指述相符，妹妹證詞與過往安置紀錄吻合，家庭長期放任哥哥侵害之情況明確，法官指出，被害少女身心尚未成熟，且在家中毫無反抗支持系統，不可能同意性行為，哥哥的行為屬強制性交。

法院最終依成年人故意對少年犯強制性交，判處3年6月，並依成年人故意對少年犯違反保護令罪，判處4月，如易科罰金12萬元，全案可上訴。

