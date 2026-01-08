父母雙亡成孤兒！台中小六女童辦完喪事才哭：讓媽媽好好走

台中市神岡區岸裡國小一名女童的母親日前過世，校長楊朝銘8日和家長會帶慰問金到女童家關心。照片由岸裡國小校長楊朝銘提供



台中市神岡區岸裡國小一名6年級女童，父親早逝，母親日前中風也不治。校長楊朝銘8日送暖，女童告訴校長，她很難過，但不能哭，因為要讓媽媽好好的走，喪事完了再哭。女童的一席話，讓校長眼眶紅了，告訴女童「以後有什麼需要協助，都可以回來找校長」。

小六女童的父親離世多年，與母親一起與外公、外婆同住神岡住處，哥哥則由祖父、祖母照顧。女童的母親日前上夜班時，腦溢血送醫急救不治，全家只剩外公、外婆與女童。

8日，校長楊朝銘和家長會會長去慰問媽媽剛去世的女童家庭，特別跟女童說說話，校長問女童會不會很難過？她說，很難過，但阿嬤說不要哭，讓媽媽好好的走，喪事完了再哭。

稚嫩的臉龐藏著些許哀傷，似懂非懂的言語，帶著一點未來的迷惘，女童沒有哭，但校長楊朝銘頓時眼眶紅了，小朋友堅強的讓人鼻酸！楊朝銘特別告訴女童：「以後有什麼需要協助，都可以回來找校長」。

