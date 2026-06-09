父母離婚！邵奕玫國小想媽偷打電話 成熟叮嚀「不要來找我」
邵奕玫9日出席大愛劇《大愛街2巷》宣傳活動，劇中角色面對生、養母的抉擇，勾起她內心的親情糾葛，從小父母離婚後，她跟著父親生活，父親因為忙碌工作，在她印象中，小一到小四都是自己一個人走路上、下學，也變得不接觸人，奶奶發現這件事，搬過來同住照顧，但沒想到一年後奶奶也去世，她小時候太無助時，還會偷偷拿電話卡打給媽媽說想念，但是知道父母不合，還會叮嚀媽媽：「先不要來找我。」
24歲邵奕玫超級童顏，飾演高中生很有說服力，也因為外貌看起來像未成年，有次試鏡先穿上高中服，開著休旅車去現場，途中還被警檢臨檢，高中時也被公車司機當成國中生。被問這樣是否擋掉不少桃花？她笑說，應該沒差，但可以阻止搭訕。而她2023年跟《全明星運動會4》選手徐瑋澤拍到約會，感情依舊維持，沒有見光死，她低調表示：「4年了，還是好朋友。」
此外，邵奕玫也分享自己心態的轉變。過去她曾是跟劇中角色一樣要求完美，得到「銀牌」也會難過的人，在接拍一部電影的角色後，現在則學會放下執著「有時候太追求完美，好像也會把自己逼得很難受，後來覺得反正我不完美跟完美都會有人覺得我怎麼樣，那我不如過得開心一點，然後問心無愧」。
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