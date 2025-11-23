父母一病就送急診！醫見「假日孝子」一問三不知嘆：反而幫了倒忙
你有假日孝子症候群嗎？急診室醫師吳佳駿（小吳醫師Ray）於《陪爸媽走到最後》一書中，結合醫師的專業與子女的親身經驗，並訪談長照人員、社工與多個家庭案例，細膩描繪陪伴父母老去的挑戰；全書從醫療現場、照顧者心理、父母視角、長照資源到臨終告別五大面向出發，提供實用知識與心靈支持，陪伴讀者少一些慌張，多一些安心。以下為原書摘文：
假日孝子症候群
每逢假日，急診室有一類病人最讓醫師既無奈又心疼，我戲稱這種現象為「假日孝子症候群」。我曾看過一對兒女，在週六的上午，匆匆忙忙地將年邁的母親送進急診室。他們聲淚俱下地描述：「我媽說她胸口悶悶的，好像很不舒服。」他們焦急的眼神，急切地想在最短時間內得到一個「安心」的答案。
然而，當我開始追問細節：「這個症狀多久了？」「平常有在吃什麼藥嗎？」「之前有去看過門診嗎？」他們卻一問三不知，甚至完全答不上來。
作為醫師，我們並不是不理解這份孝心。大多數人工作繁忙，平日難以抽空回家；一到假日，才有時間陪伴父母、關心健康。當父母一句「那裡不舒服」出現，子女自然想用最快速、最積極的方式表達孝心，帶去醫院，請醫生檢查、給個安心答案。
這份出發點是很可貴的。但問題是：急診的設計並不是用來做長期健康檢查或慢性病管理的。急診要處理的是生命徵象不穩、需緊急處置或快速鑑別診斷的病人。
若把慢性、穩定或只是想「被關心」的症狀帶到急診，不僅可能浪費醫療資源、增加等待時間，還可能讓醫療流程變得低效率；對病人與家屬來說，急診費用也較高，醫師在短時間內能提供的幫助其實有限，最後往往轉到門診做後續追蹤，失去了到急診的意義。
更重要的是，許多父母所表達的「不舒服」，其實背後是渴望關心與陪伴。有時候症狀本身已在控制，或只是慢性病的波動；有時候父母藉由身體訴求，希望子女能更多地注意到他們。但因時間與場域不對，子女一股腦把父母送進急診，結果是醫療團隊無法給出實質性長期解方，也難以滿足父母真正需要的情感支持。
因此，我想說：帶著孝心來看病是好，但帶著準備來看病更能幫助父母。
必備1清單就醫有效率
在你決定帶父母到急診之前，做一個簡單的準備，會讓就醫更有效率，也能避免成為「假日孝子症候群」。以下是一張實用清單，你可以列印或存在手機，但平時你就得慢慢整理，遇到需要就診時，即可告訴醫師父母的基本狀況，讓看診更順利，甚至可以把這清單筆記直接拿給醫療人員，能大幅提升診療速度與品質。
【實用清單】
1. 基本身分資料：姓名、出生年月日、健保卡號／身分證號。
2. 緊急聯絡人：誰是主要聯絡人（姓名、關係、手機號碼），若有第二聯絡人也列出。
3. 過敏史：藥物、食物、其他過敏反應（有無休克、呼吸困難等）。
4. 主要慢性病史：高血壓、糖尿病、心血管疾病、肺病、腎臟病、癌症等（簡短列出即可）。
5. 目前用藥清單：藥名、劑量、服用頻率（若可，帶藥袋或藥盒照片）。
6. 已做處置或檢查：最近是否去過門診、做過檢查、使用過任何治療或成藥。
7. 近期住院或重大手術紀錄：最近一年若有住院或手術，簡述時間與原因。
8. 常見主治醫師資訊：若平常有固定醫師或診所，寫上姓名與聯絡方式。
9. 特殊注意事項：譬如語言溝通限制、宗教忌諱、需要特殊床位等。
10. （可選）近期生理數據：若有自測血壓、血糖、體重等，請記下最近數值與日期。
【重要文件】
健保卡、身分證、預立醫療指示、醫療代理文件（如有）。
建議同時可拍照或掃描備份至雲端，並告知其他家人備份位置。
【溝通提醒】
送醫時，請務必簡短說明這次發病的主因、何時開始、症狀是突然或漸進，以及已做了哪些處置，這些資訊對醫師判斷非常重要！
【使用建議】
你可以把這份清單印成一張小卡，放在常用的錢包或貼在冰箱上；或者用電子檔紀錄，同時存在手機。最後請指定一位家人主要負責定期更新（建議每季或每次看診後更新）。
什麼時候該送急診？
還記得我的大兒子剛出生沒多久時，還不太會翻身，那時我們總把他放在床的正中央，心想應該很安全。結果某天半夜，突然「蹦」一聲，他竟然整個人掉到床下！我太太嚇得六神無主，急急忙忙要送醫院，似乎一時忘了自己身邊就有一位急診醫師。
這讓我非常能理解多數病人家屬的心情：當看到狀況突然大變化，例如發高燒、意識不清、行為怪異，心中立刻響起警鈴，只想飛快把人送到醫院。更別說在急診室等待的過程裡，五分鐘都像是五年一樣煎熬。
正如我們在前面談到的，無知才是恐懼的根源。「知道該怕什麼、不該怕什麼」，比不分青紅皂白匆忙奔向急診更能保護家人。如果缺乏基本判斷能力，往往會被焦慮帶著走，甚至做出錯誤決策。事實上，若能掌握一些簡單知識，我們就能在第一時間分辨「這真的該送急診嗎？」。
首先，你要知道急診主要處理什麼？急診室最核心的功能只有兩個重點：
搶時間：需要立刻處置，拖延會造成不可逆傷害的情況。例如：中風、心肌梗塞、大出血。
不能拖：時間延誤會大幅降低治療成功率的疾病。例如：突發性耳聾、急性青光眼、某些中毒。
換句話說，急診不是「哪裡不舒服都來看一下」的地方，而是「錯過當下就可能出大事」的地方。若只是慢性穩定問題或僅僅需要被關心，急診往往幫不上忙，亂去急診反而浪費資源與時間。這裡我提供2個簡單的判斷原則，至少8成以上危急的情況你都能辨認出來。
判斷原則1：黃金三角法
在臨床上，我們常用「小兒黃金三角」來快速判斷孩子是否危急：外觀、呼吸、循環。這個方法不只適用小孩，其實也能幫助我們快速掌握成人狀況。
1. 外觀（意識狀態）
看精神：是否清醒、能對答？
危險信號：如果叫不醒、講話混亂、眼神呆滯。
2. 呼吸
是否呼吸急促、費力，甚至喘不過氣？
危險信號：出現「越來越喘」、「躺下更喘」、呼吸聲怪異。
3. 循環
測血壓：收縮壓＞180或＜60都要警覺。
危險信號：臉色發紫，突發嚴重蒼白、突然冒大量冷汗、非常不舒服、四肢突發性冰冷。
只要在「外觀、呼吸、循環」中，任何一項出現明顯異常，請不要猶豫，立刻送急診。如果3項都還算穩定，基本上可以先冷靜觀察，或安排在門診進一步評估。這樣做，能避免許多不必要的恐慌與奔波。
判斷原則 2：5大身體警訊
除了黃金三角的身體狀況評估，也可以從症狀中發現危險。下面是五個要注意的身體症狀，你可以當口訣來記憶：暈、痛、喘、出血、意外。
暈：突發的劇烈頭暈、失去平衡、視線模糊，甚至意識混亂。例如：中風、肝昏迷。
痛：突然發生的劇烈胸痛、腹痛，或爆炸性的頭痛，都是危險信號。例如：心肌梗塞、主動脈瘤破裂、腦動脈瘤破裂。
喘：呼吸明顯困難，甚至平躺就會喘，或胸口有強烈壓迫感。例如：嚴重肺炎、肺水腫。
4大出血：外傷導致持續大量流血，或內出血徵兆：吐血、解出大量鮮紅色便，或黑便。
重大意外：例如嚴重車禍、墜落等，症狀通常明顯且危急。
多多觀察你的父母與家人的身體狀況，如果把握這2個原則，8成以上的急症都能做出基本判斷。醫療當然無法百分之百準確，有些特殊狀況需要專業人員判斷。但只要你懂這些基本原則，就能避免大多數不必要的慌張，也能在真正需要的時候果斷、正確地選擇送急診。
（本文摘自／陪爸媽走到最後：急診、長照、安寧全方位照護知識／財經傳訊）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
小孩發燒到40度要掛急診嗎？醫：出現「這6種危險症狀」才需要送醫院
解決急診壅塞！健保署擬設「假日急症中心」地點、人力進最後討論
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為父母一病就送急診！醫見「假日孝子」一問三不知嘆：反而幫了倒忙
其他人也在看
臉上「1特徵」＝健康！醫大讚：越粗越黑代表雄性激素越多
鼻毛外露頗讓人尷尬，但醫師黃軒表示，鼻毛本來就傾向往外長，以便形成有效的過濾網。鼻毛比較濃密的人，得到季節性過敏性鼻炎，比較不容易發展成氣喘。此外，鼻毛與雄性激素有關，雄性激素越多，毛髮就越粗越黑，因此，有些男生鼻毛特別「茂盛」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
子瑜返鄉開唱哽咽 TWICE暖心相伴
台灣女兒子瑜出道10年，終於帶著所屬女團TWICE回到家鄉開唱，上周末在高雄世運主場館連續舉行兩場「THIS IS FOR」演唱會，共吸引約11萬人次入場。23日第二場演出中，子瑜以高馬尾亮相，談到演出前一天與媽媽見面時忍不住哽咽：「媽媽比我更緊張，說像是在『嫁女兒』的感覺。」成員們立刻上前安慰。中時新聞網 ・ 5 小時前
獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光
高雄市著名觀光地景「月世界」遭濫倒百公噸垃圾案，檢警逮獲幕後主嫌岡山區4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等共9人；李男父子...聯合新聞網 ・ 1 天前
民歌大巨蛋開唱！消失多年大咖影帝驚喜現身 疑自購門票低調入場
旅居美國多年的資深藝人秦祥林驚喜現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會，引發現場觀眾騷動。他此次特地返台，就是為了欣賞多年好友的演出，並表示只會在台停留兩天後即返回美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TWICE今返韓一早現身小港機場！粉絲一夜沒睡狂吼應援齊聚送機
韓國人氣女團TWICE高雄演唱會剛落幕，今（24）天一早就現身小港機場，搭乘上午7點05分中華航空班機返韓，不少粉絲徹夜守候；接下來TWICE明年3月首度登上大巨蛋開唱，周子瑜也將再次帶著團員回鄉。高台視新聞網 ・ 1 小時前
媽媽癡戀男老師！狂傳露骨訊息 他封鎖不完超崩潰
媽媽癡戀男老師！狂傳露骨訊息 他封鎖不完超崩潰EBC東森新聞 ・ 10 小時前
媽媽遭家暴仍說「再壞也是你們爸爸」講師林志信深入社區宣講防暴
55歲的新北市三重紳士協會會長林志信，曾是父親家暴目睹者，經受訓2022年成為新北市政府社區防暴宣講師，接續完成高階培力課程，同時成為衛生福利部的社區防暴宣講師，每3年重新上課實習換新的證書，近期林志信剛換完證，做保險業務的他，工時彈性，一有時間就到社區宣講，「希望三重地區的生活愈來愈好。」自由時報 ・ 1 小時前
西濱高架化利弊？專家看好安全提升 提醒「景觀衝擊、噪音震動」
台61線西濱公路高架化議題持續延燒，外界長期把西濱稱為「窮人的高速公路」，面對中央推動新北至苗栗段23處平交路口立體...聯合新聞網 ・ 1 天前
國中小情侶偷嚐禁果 女方家長求償150萬 判決曝
國中小情侶偷嚐禁果 女方家長求償150萬 判決曝EBC東森新聞 ・ 12 小時前
遭蜱蟲叮咬引發對肉過敏 新州男吃漢堡致死爆首例
新澤西州47歲男飛行員一年多前吃了烤肉漢堡後在家離奇死亡，經數月調查，研究人員證實，死因是由蜱蟲(tick)叮咬而引起的...世界日報World Journal ・ 19 小時前
北捷板南線42列車拆椅柱 明年底多載3000人
台北捷運板南線尖峰時段每2分鐘一班，月台、車廂依然塞爆，「嘖」聲不絕於耳、帶著火氣的「不要再擠了！」已成通勤族習以為常的景象，北捷8月起陸續推出7部「空間優化列車」疏運，民眾受訪正反意見都有，包括支持移除部分座位增加站立空間、移除中央立柱減少「霸柱」，但也有人抱怨更坐不到位子，拆柱使小個子及小朋友不自由時報 ・ 14 小時前
好運爆棚 新州夫婦連中2次百萬樂透
新澤西州海洋郡(Ocean County)一對育有兩個年幼孩子的夫婦近來好運爆棚，兩人在幾個月前在刮刮樂遊戲中贏得100...世界日報World Journal ・ 1 天前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 2 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 17 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 18 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 3 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前