父母一病就送急診！醫見「假日孝子」一問三不知嘆：反而幫了倒忙

你有假日孝子症候群嗎？急診室醫師吳佳駿（小吳醫師Ray）於《陪爸媽走到最後》一書中，結合醫師的專業與子女的親身經驗，並訪談長照人員、社工與多個家庭案例，細膩描繪陪伴父母老去的挑戰；全書從醫療現場、照顧者心理、父母視角、長照資源到臨終告別五大面向出發，提供實用知識與心靈支持，陪伴讀者少一些慌張，多一些安心。以下為原書摘文：







假日孝子症候群



每逢假日，急診室有一類病人最讓醫師既無奈又心疼，我戲稱這種現象為「假日孝子症候群」。我曾看過一對兒女，在週六的上午，匆匆忙忙地將年邁的母親送進急診室。他們聲淚俱下地描述：「我媽說她胸口悶悶的，好像很不舒服。」他們焦急的眼神，急切地想在最短時間內得到一個「安心」的答案。

然而，當我開始追問細節：「這個症狀多久了？」「平常有在吃什麼藥嗎？」「之前有去看過門診嗎？」他們卻一問三不知，甚至完全答不上來。

作為醫師，我們並不是不理解這份孝心。大多數人工作繁忙，平日難以抽空回家；一到假日，才有時間陪伴父母、關心健康。當父母一句「那裡不舒服」出現，子女自然想用最快速、最積極的方式表達孝心，帶去醫院，請醫生檢查、給個安心答案。

這份出發點是很可貴的。但問題是：急診的設計並不是用來做長期健康檢查或慢性病管理的。急診要處理的是生命徵象不穩、需緊急處置或快速鑑別診斷的病人。

若把慢性、穩定或只是想「被關心」的症狀帶到急診，不僅可能浪費醫療資源、增加等待時間，還可能讓醫療流程變得低效率；對病人與家屬來說，急診費用也較高，醫師在短時間內能提供的幫助其實有限，最後往往轉到門診做後續追蹤，失去了到急診的意義。

更重要的是，許多父母所表達的「不舒服」，其實背後是渴望關心與陪伴。有時候症狀本身已在控制，或只是慢性病的波動；有時候父母藉由身體訴求，希望子女能更多地注意到他們。但因時間與場域不對，子女一股腦把父母送進急診，結果是醫療團隊無法給出實質性長期解方，也難以滿足父母真正需要的情感支持。

因此，我想說：帶著孝心來看病是好，但帶著準備來看病更能幫助父母。





必備1清單就醫有效率



在你決定帶父母到急診之前，做一個簡單的準備，會讓就醫更有效率，也能避免成為「假日孝子症候群」。以下是一張實用清單，你可以列印或存在手機，但平時你就得慢慢整理，遇到需要就診時，即可告訴醫師父母的基本狀況，讓看診更順利，甚至可以把這清單筆記直接拿給醫療人員，能大幅提升診療速度與品質。

【實用清單】

1. 基本身分資料：姓名、出生年月日、健保卡號／身分證號。

2. 緊急聯絡人：誰是主要聯絡人（姓名、關係、手機號碼），若有第二聯絡人也列出。

3. 過敏史：藥物、食物、其他過敏反應（有無休克、呼吸困難等）。

4. 主要慢性病史：高血壓、糖尿病、心血管疾病、肺病、腎臟病、癌症等（簡短列出即可）。

5. 目前用藥清單：藥名、劑量、服用頻率（若可，帶藥袋或藥盒照片）。

6. 已做處置或檢查：最近是否去過門診、做過檢查、使用過任何治療或成藥。

7. 近期住院或重大手術紀錄：最近一年若有住院或手術，簡述時間與原因。

8. 常見主治醫師資訊：若平常有固定醫師或診所，寫上姓名與聯絡方式。

9. 特殊注意事項：譬如語言溝通限制、宗教忌諱、需要特殊床位等。

10. （可選）近期生理數據：若有自測血壓、血糖、體重等，請記下最近數值與日期。

【重要文件】

健保卡、身分證、預立醫療指示、醫療代理文件（如有）。

建議同時可拍照或掃描備份至雲端，並告知其他家人備份位置。

【溝通提醒】

送醫時，請務必簡短說明這次發病的主因、何時開始、症狀是突然或漸進，以及已做了哪些處置，這些資訊對醫師判斷非常重要！

【使用建議】

你可以把這份清單印成一張小卡，放在常用的錢包或貼在冰箱上；或者用電子檔紀錄，同時存在手機。最後請指定一位家人主要負責定期更新（建議每季或每次看診後更新）。





什麼時候該送急診？



還記得我的大兒子剛出生沒多久時，還不太會翻身，那時我們總把他放在床的正中央，心想應該很安全。結果某天半夜，突然「蹦」一聲，他竟然整個人掉到床下！我太太嚇得六神無主，急急忙忙要送醫院，似乎一時忘了自己身邊就有一位急診醫師。

這讓我非常能理解多數病人家屬的心情：當看到狀況突然大變化，例如發高燒、意識不清、行為怪異，心中立刻響起警鈴，只想飛快把人送到醫院。更別說在急診室等待的過程裡，五分鐘都像是五年一樣煎熬。

正如我們在前面談到的，無知才是恐懼的根源。「知道該怕什麼、不該怕什麼」，比不分青紅皂白匆忙奔向急診更能保護家人。如果缺乏基本判斷能力，往往會被焦慮帶著走，甚至做出錯誤決策。事實上，若能掌握一些簡單知識，我們就能在第一時間分辨「這真的該送急診嗎？」。

首先，你要知道急診主要處理什麼？急診室最核心的功能只有兩個重點：

搶時間： 需要立刻處置，拖延會造成不可逆傷害的情況。例如：中風、心肌梗塞、大出血。

不能拖：時間延誤會大幅降低治療成功率的疾病。例如：突發性耳聾、急性青光眼、某些中毒。

換句話說，急診不是「哪裡不舒服都來看一下」的地方，而是「錯過當下就可能出大事」的地方。若只是慢性穩定問題或僅僅需要被關心，急診往往幫不上忙，亂去急診反而浪費資源與時間。這裡我提供2個簡單的判斷原則，至少8成以上危急的情況你都能辨認出來。

判斷原則1：黃金三角法

在臨床上，我們常用「小兒黃金三角」來快速判斷孩子是否危急：外觀、呼吸、循環。這個方法不只適用小孩，其實也能幫助我們快速掌握成人狀況。

1. 外觀（意識狀態）

看精神：是否清醒、能對答？

危險信號：如果叫不醒、講話混亂、眼神呆滯。

2. 呼吸

是否呼吸急促、費力，甚至喘不過氣？

危險信號：出現「越來越喘」、「躺下更喘」、呼吸聲怪異。

3. 循環

測血壓：收縮壓＞180或＜60都要警覺。

危險信號：臉色發紫，突發嚴重蒼白、突然冒大量冷汗、非常不舒服、四肢突發性冰冷。

只要在「外觀、呼吸、循環」中，任何一項出現明顯異常，請不要猶豫，立刻送急診。如果3項都還算穩定，基本上可以先冷靜觀察，或安排在門診進一步評估。這樣做，能避免許多不必要的恐慌與奔波。

判斷原則 2：5大身體警訊

除了黃金三角的身體狀況評估，也可以從症狀中發現危險。下面是五個要注意的身體症狀，你可以當口訣來記憶：暈、痛、喘、出血、意外。

暈：突發的劇烈頭暈、失去平衡、視線模糊，甚至意識混亂。例如：中風、肝昏迷。 痛：突然發生的劇烈胸痛、腹痛，或爆炸性的頭痛，都是危險信號。例如：心肌梗塞、主動脈瘤破裂、腦動脈瘤破裂。 喘：呼吸明顯困難，甚至平躺就會喘，或胸口有強烈壓迫感。例如：嚴重肺炎、肺水腫。 4大出血：外傷導致持續大量流血，或內出血徵兆：吐血、解出大量鮮紅色便，或黑便。 重大意外：例如嚴重車禍、墜落等，症狀通常明顯且危急。

多多觀察你的父母與家人的身體狀況，如果把握這2個原則，8成以上的急症都能做出基本判斷。醫療當然無法百分之百準確，有些特殊狀況需要專業人員判斷。但只要你懂這些基本原則，就能避免大多數不必要的慌張，也能在真正需要的時候果斷、正確地選擇送急診。

（本文摘自／陪爸媽走到最後：急診、長照、安寧全方位照護知識／財經傳訊）

