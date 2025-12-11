父涉佔4筆國有地蓋停車場遭起訴 廖先翔歉：繳補償金

新北市 / 綜合報導

國民黨立委廖先翔之父、前新北議員廖正良，被指控明知新北市汐止區水源段4筆由國有財產署以及公路局管理的國有地，卻在2021年起鋪設柏油，經營停車場收費牟利，士林地檢署介入調查，11日正式將廖正良依竊佔罪嫌起訴，而廖正良先前另案13筆土地，經查非國有地獲得不起訴，對此廖先翔也回應，選舉期間已經排除違規並繳納補償金，為父親向社會大眾致歉。

2023年，時任立法委員洪伸翰帶隊，在新北市汐止區茄苳路上一間停車場勘查，他們踢爆立委廖先翔家族，非法占用停車場，時任民進黨立委洪伸翰(112.11.06)說：「尤其是他的家族跟他爸爸，其實這個占用國有地的這個事情，其實越來越多的民眾來陳情跟爆料。」檢方調查發現停車場用地，是被廖先翔爸爸，前新北市議員廖正良佔用，有證人更指證，就是受到廖正良委託鋪設柏油，11日將他起訴。

記者張權說：「實際回到，廖先翔家族，涉嫌侵佔的這處停車場，不只鐵皮被拆除，而且連部分路面也遭到刨除。」士林地檢署調查，汐止區水源段共有四筆土地，屬於國有財產署和交通部公路局管理，廖正良從民國110年開始佔用，被依竊佔罪起訴，而更早被指控佔用的，石硿子段地段，是建築物蓋起來後，才登記國有地獲不起訴處分，這次廖正良共有13筆爭議土地，獲不起訴處分。

士林地檢署襄閱主任檢察官張志明說：「本件經本署檢察官偵查終結，認被告涉犯刑法第320條，第二項之竊佔罪嫌，依法提起公訴。」廖先翔則回應，選舉時已經將違規排除，並且繳納補償金，後續會配合檢調偵辦，替父親向社會致歉 。

非本案律師李立勤說：「偵查期間就有回復原狀的行為，法院會考量犯後態度，以及填補對方損害的部分，作為量刑上的考量，通常會做為從輕量刑的依據。」兩年前非法占地爭議，鬧得轟轟烈烈，如今地檢署正式起訴，將面對後續司法訴訟。

