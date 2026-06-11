父猝逝留4200萬遺產全給兒！遺囑曝光揭妻30年秘密 復仇布局震撼全家
月領約新台幣4萬元年金、留下約4200萬元台幣（約2億日圓）資產的父親突然病逝，原本以為只是一般遺產分配，沒想到一份遺囑卻讓兒子當場看傻眼。父親不僅將全部財產留給獨子，甚至連結縭數十年的妻子都被排除在繼承名單之外。隨著遺囑附言內容曝光，一段橫跨30年的婚姻恩怨與精心布局的復仇計畫也隨之浮上檯面。
根據日本財經媒體報導，51歲的正臣（化名）日前送別因心臟衰竭猝逝、享壽75歲的父親正光（化名）。正光生前曾是地方知名房地產公司社長，名下擁有公司股份、不動產及現金存款等資產，總值約2億日圓，另有每月20萬日圓年金收入。由於母親林子（化名）本身也是地主家族千金，繼承大量土地與公司股份，因此正臣一直認為父母婚姻穩定、家庭富裕，從未察覺任何異狀。
直到父親過世後四十九日法事結束，一家人在律師事務所公開父親生前立下的公證遺囑，才讓情況急轉直下。遺囑內容明確寫道，名下所有公司股份、不動產與存款等約2億日圓資產，全部由長子正臣繼承，妻子林子不得繼承任何財產，甚至連目前居住的房屋權利也不在繼承範圍內。這項安排讓母子倆當場震驚，完全無法理解父親為何做出如此決定。
然而更令人錯愕的，是遺囑後方附帶的一段親筆說明。正光指出，妻子早在30年前就與其他男子發生婚外情，甚至涉嫌挪用公司資金供私人使用，而相關收據、照片及資金往來紀錄等證據，他多年來始終妥善保存。正光表示，當年沒有選擇立刻離婚，並非原諒對方，而是因為當時自己身為入贅女婿，若貿然翻臉，不但可能失去事業基礎，也難以與擁有龐大勢力的岳家抗衡。
因此，他選擇隱忍不發，繼續扮演外界眼中的模範丈夫。遺囑指出，過去30年間，他利用公司經營、節稅規劃及資產配置等方式，逐步將妻子名下及岳家傳承而來的部分土地與資產，轉移整合至自己掌控的企業體系內。待岳家長輩相繼過世後，相關資產實際上已落入其管理範圍。正光坦言，自己留下這份遺囑的最大目的，就是避免財產在死後重新回到妻子手中，而是全數交由兒子繼承。
面對這份遺囑，林子起初難以接受，但也明白一旦提起法律訴訟，過往外遇及資金流向等爭議恐全面曝光，連帶影響自己的社會地位與名聲。經過權衡後，她最終放棄進一步爭產，僅主張法律保障的最低應繼分權利，作為事件的最終落幕。隨著父親的年金停止發放、公司經營權與主要資產轉移至兒子手中，這場持續30年的婚姻角力也畫下句點。
事後回想整件事，正臣仍感到不寒而慄。他表示，最讓自己震撼的不是遺產數字，而是父親在得知背叛後，竟能隱忍30年不動聲色，持續扮演順從丈夫的角色，直到生命最後一刻才透過遺囑完成布局。「想到父親這30年來究竟懷著什麼樣的心情生活，我至今仍覺得背脊發涼。」而這起案例，也再度引發外界對遺囑、繼承與家庭關係複雜糾葛的討論。
看更多 CTWANT 文章
人妻帶人殺到校門口！控丈夫偷吃女職員 再爆涉招標黑幕
畫面曝光！白車逆向撞聯結車害4死2傷 倖存駕駛全身發抖嚇壞：根本來不及閃
登山抄捷徑挖到人生頭獎！598枚金幣藏山裡 2男爽領1756萬
其他人也在看
連大便都能變動漫美少女？網崩潰尋「沒被擬人化的東西」 超絕望結果曝光
日本 ACG 中的「萬物皆可萌」文化早已舉世聞名，但日本人想像力到底有多誇張？最近社群 X（推特）上一名網友發起「急徵還沒有被擬人化或女體化的東西」的挑戰。文章迅速在網路上引爆討論，大量網友加入這場社群大賽。然而，隨著討論越演烈，大家才發現日本創作者的守備範圍寬廣到讓人難以置信，想要找出一個完全沒被賦予人形的事物，簡直比登天還難。
合法外掛？《英雄聯盟》新角有「100%滿血斬殺」大絕，設計師證實
轉眼間，《英雄聯盟》已經營運 16 年了。這些年來，開發團隊總是不斷推出各種新英雄，以讓玩家們能夠持續保持對於召喚峽谷的新鮮感。而在下一個版本 26.13 中，來自德瑪西亞的新中路刺客英雄洛克即將登場，而最讓人眼睛一亮的技能機制是，洛克竟能擁有「無限成長」的斬殺線，設計師也證實理論上洛克確實可能成長到 100% 斬殺線，讓敵方一復活就陣亡，但也談及對於洛克的限制，以及希望洛克能達到的目標。
Faker在台灣社群成「省錢代名詞」？破億年薪卻過著「5000元生活」的傳奇
Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「Faker」。
日本職棒》孫易磊5局飆出6次三振 成功挺過可能的失分危機
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，於台灣時間6月11日下午5時迎來本季一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。這不僅是他本季首場先發，也被外界期待能在旅日第3年拿下生涯一軍首勝。橫濱方面則推出王牌左投東克樹應戰。
71萬股東看過來！台新新光金前5月獲利348億元年增四倍
擁71萬股東的台新新光金控（2887）今（11）日公布自行結算累計1~5月稅後淨利為348.8億元，較去年同期成長432%，每股稅後淨利為1.36元，創歷史新高。
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
中職／兄弟連日無賽事！平野惠一妙語解析職棒現實：贏了就說調整得真好
台灣本週受到雨勢影響，9日和10日3場中職比賽都因此延賽，11日「龍象戰」終於能如期開打，賽前中信兄弟總教練平野惠一指出其實延賽並非壞事，也談到職棒的現實面，這段時間的調整好與否，取決於上場能不能拿下勝利。
王鴻薇撞臉《鐵拳教育》反派！一票人：超像
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》改編自人氣漫畫，以校園霸凌、家長濫訴與教師處境崩壞為主軸，讓不少台灣觀眾產生共鳴，掀起社群平台延伸討論。國民黨立委王鴻薇才剛推薦大家去看此劇，意外釣出設計師聶...
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
威力彩連28槓「頭獎衝9億」！財神爺點亮「4生肖」手刀衝了
生活中心／綜合報導威力彩頭獎已連續28期槓龜，今（11）日晚間頭獎上看9億元，不少民眾期待財神降臨、一圓發財夢。命理專欄指出，6月11日前後有4個生肖財運特別旺盛，不僅正財收入看漲，偏財運也有機會同步升溫，成為近期最受財神眷顧的幸運族群。
Wi‑Fi 7不再高不可攀！「Acer Connect Ovia T360」雙頻Wi-Fi 7網狀路由器 全家飆網、追劇、打怪零延遲
家裡明明辦了高速網路，卻還是常遇到訊號死角、追劇卡頓或多人同時上網變慢的問題？隨著Wi-Fi 7時代來臨，Acer推出全新Connect Ovia T360，以親民價格帶來高速、穩定又無死角的連網體驗。
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
撿到手機抬頭嚇瘋！失主竟掛半山腰樹上 受困3小時驚險獲救
綜合《人民日報》、《新京報》及大陸消防部門資訊，事故發生於6月4日深圳市寶安區鳳凰山亞婆髻。當地屬於尚未開發的野山，雖非正式景區，卻因擁有遼闊視野及觀景地點，吸引不少民眾前往探險、拍攝網美照。據了解，男子當天為了拍照打卡，特地爬上一塊大型觀景巨石，不料腳下...
有點意思！ 國泰金前5月累積調整後獲利已超越去年全年
今（11）日國泰金控5月獲利表現，稅後淨利140.0億元，累計稅後淨利達599.3億元；加計FVOCI股票處分損益，單月調整後獲利逾450億元，累計調整後獲利逾1,250億元，已超越2025年全年獲利表現。
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
聰明人不稀奇！黃仁勳親揭輝達徵才關鍵 點名「1人品特質」最愛
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓熱門綜藝節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》，節目上他大方公開輝達的徵才條件，直言「聰明的人到處都是」，他真正看重的其實是員工的「人品」，要寬容且善良。
台大爆首起AI眼鏡作弊！監試員一摸「鏡框發燙」揭穿 考生成績歸零
台大註冊組組長李宏森表示，今年申請入學筆試及書面審查共查獲3起違規案件，其中最受矚目的便是首次出現AI眼鏡作弊案例。校方指出，該名考生參加醫牙學系第二階段筆試時，在化學科考試期間穿著帽T並將帽子戴起。由於考試當天台北氣溫超過29度，考場內並未出現明顯低溫情況，...
打臉衛福部！金管會：癌症化療沒有納入在家住院新保單
打臉衛福部！金管會今（11）日邀及保險業者商討一日手術納保或癌症化療居家照護險等議題。金管會保險局主祕劉純斌表示，一日手術理賠尚無具體共識，至於癌症居家化療目前沒有「經驗發生率」，因此不包含在在宅急診照護新保險範圍，目前居家住險新險只有納入肺癌、尿路感染、軟組織感染等不便出門的失能病患，壽險業者研究中。
共艦高調殺進台灣東部！陳冠廷爆驚人下一步
[NOWNEWS今日新聞]針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，民進黨立法委...
【本日焦點】伊朗轟炸美軍指揮中心 稱摧毀大量戰機／眼睛乾 狂點人工淚液半年⋯視力只剩0.1／女見「老鷹捕鴿」急喊放開牠 遭檢舉結果曝
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.伊朗轟炸美軍指揮中心 稱摧毀大量戰機2.眼睛乾 狂點人工淚液半年⋯視力只剩0.1 3.女見「老鷹捕鴿」急喊放開牠 遭檢舉結果曝 4.有猝死風險 美心臟科權威揭「早晨5禁忌」 5.台大申請入學揪重大違規 戴AI眼鏡作弊