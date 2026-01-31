父留百萬遺產…他4年後竟被趕出家門！母揭驚人真相：不是我親生的還想啃老

男子遭姐姐和母親封鎖所有聯繫方式。示意圖／取自免費圖庫pixabay

中國河南省鶴壁市爆出百萬遺產爭奪案！一名男子透露，父親過世後原以為會母親、姐姐相依為命，沒想到他竟遭母女倆斷聯、拒之門外，因此也懷疑2人是想聯手剝奪他的遺產繼承權。怎料母親竟揭露，其實男子根本不是她的親生兒子，丈夫也沒有豐厚遺產，反倒欠下巨債，她過去還曾被男子暴力施壓，雙方公說公有理，婆說婆有理，也讓事件曝光後引起兩極熱議。

根據大連日報等陸媒報導，鶴壁市一名李姓男子表示，父親2020年過世後，家中只剩下母親和姐弟倆，由於當時姐姐主張要辦理父親的後事，他便按照母親的吩咐返回職場，一家三口關係還算融洽，在外打拼的他逢年過節也會回鄉探望母親。不料，母親2024年卻無預警致電給他，說了一句「以後不管你結婚了，也不管你了」就斷絕母子關係，還被姐姐封鎖所有聯繫方式。

不僅如此，李男表示，其實父親生前還有5套房產，以及其他人欠下7、800萬元的款項，因此懷疑母親和姐姐是因擔憂財產分割而聯手排斥自己，為此找上門討個說法。

怎料李母見到兒子後，立即持棍棒把人趕出門，甚至表示2人根本不是親生母子，更公開家門前的監視器揭露，李男過去曾在家門前把她推倒、前去女婿職場鬧事，反控之前一直只打零工的兒子如今只想啃老。至於財產的部分，李母則表示，丈夫根本沒有5處房產，還拖欠300萬元人民幣（約1363萬元新台幣）尚未償還，雖然她想賣房還款，卻被李男阻擋，甚至把丈夫遺照放房子門口施壓，她當時也為此報警處理。

李男母親過去曾遭李男推搡進門。圖／翻攝自微博

影片曝光後頓時引起兩極熱議：「有欠款的話肯定有欠條啊，拿出來對峙就行了」、「生父活著的時候也沒想著要給自己的孩子打算打算」、「有沒有房子去房管局查，有登記的。有沒有負債，讓債主拿欠條來。都核算清楚了，依法處置」、「感情牌沒用，就走法律唄，分家產」、「我爸媽也是二婚，家裡幾間破房爭了二十多年。說實話這中間就沒一個好人，沒一個人的話可信，就看誰會裝」、「誰知道欠款是不是真的？」

對此，律師指出，若李男長期與父親共同生活、以父子相稱，形成事實撫養關係，即使非親生，仍屬法定第一順序繼承人，享有平等繼承權，遺產分配需先分割夫妻共同財產，剩餘部分則由配偶、子女均分，以5套房產為例，2.5套屬李母個人財產，剩餘2.5套則由李母、李男和姐姐3人均分。另外，若是李男仍想走向對簿公堂的地步，則應先確認遺產範圍、舉證事實扶養關係，再經法定繼承分割，談不攏再由訴訟解決。



