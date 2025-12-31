父病危沒人理！斷聯女死後秒搶分產…法官「一句話」讓她繼承權全沒了

生活中心／綜合報導

律師張育嘉日前因藝人曹西平離世前預立遺囑之新聞議題有感而發。 （示意圖／翻攝自pixabay）

律師張育嘉日前因藝人曹西平離世前預立遺囑之新聞議題有感而發，分享一起「確認繼承權不存在」的真實判例。一名父親生前與女兒斷絕往來，女兒在其住院期間從未探視，卻在父親過世後第一時間欲辦理繼承。所幸父親生前已立遺囑並完成「表示失權」之法律要件，法院最終判決女兒敗訴，遺產由兒子單獨繼承。

張育嘉律師在臉書指出，該案件背景為父母早年離異，女兒跟隨母親生活後與父親關係決裂，雙方長期斷聯且曾爆發嚴重衝突。隨著父親年事已高、身體狀況惡化，在漫長的住院期間，女兒始終不聞不問，未曾給付扶養費，連一通電話關心都沒有。然而，當這位平時被視為「空氣」的父親過世後，女兒卻立刻現身要求繼承遺產。

廣告 廣告

這場遺產保衛戰之所以能由兒子勝訴，關鍵在於父親生前聽從建議做了2道防護，第一是立下遺囑明確指定「遺產僅由兒子單獨繼承」；二是生前多次向親友具體提及與女兒的重大衝突及疏離，並明確表達「不願讓女兒繼承」的意願。這在法律上構成了關鍵的「表示失權」，即被繼承人對有重大虐待或侮辱情事之繼承人，表示剝奪其繼承權。

法庭審理時，女兒辯稱只是「比較少聯絡」，試圖淡化棄養事實。法官審閱卷宗後，僅拋出一句關鍵提問：「那父親住院期間，妳有去探望嗎？」女兒當場啞口無言只能搖頭。最終，法院採信了女兒長期未履行扶養義務、父女關係實質破裂，以及父親生前已明確做出「失權」意思表示等證據，判決女兒對父親之繼承權不存在。

張育嘉律師感嘆，許多人誤以為繼承是絕對的「血緣保證」，但實務上繼承更像是一張「關係結算表」。他強調，「遺囑不是用來懲罰別人，是用來保護自己的」，建議民眾與其身後讓家人對簿公堂，不如生前將財產分配意願交代清楚，才是對家人最大的仁慈。

更多三立新聞網報導

中國武統台灣？盲眼龍婆2026預言再掀恐慌…學者揭穿鑿附會內幕

買房近2年竟現賠320萬？鄰居入手價讓他心死：比股票慘

茗香園老闆「年初新買千萬保時捷911」遭法拍…最終以865萬元拍出

高雄圓環陷阱…綠燈當紅燈停遭按喇叭 機車族崩潰：頭上那顆看不到

