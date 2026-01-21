父癌逝母改嫁 彰師大學生半工半讀勵進向上不喊苦

勵進大學生邱柏勝半工半讀，盼當台積電工程師翻轉人生。（圖／東森新聞）





幼幼基金會幫清寒大學生募集助學金。彰師大電子系的學生邱柏勝，從小父母離異，爸爸水電工的薪水要養一家三口，但國三時，爸爸肝癌過世，柏勝和姐姐，幾乎是在沒有大人看顧之下，被迫提早長大。柏勝半工半讀，打三份工，也努力念書，希望未來能夠進到台積電，翻轉人生。

勵進生邱柏勝伯父邱林祥：「他（柏勝）住在這間，幾乎都不在家。他讀書住宿都不在家，所以裡面都沒有整理，裡面比較亂一點。」

無力修繕家如廢墟 返家住「暗」房

沙發覆蓋厚厚灰塵，餐桌收起，牆壁斑駁、油漆脫落。這裡曾經是家，卻因為摯愛的親人都離開了，偌大的空間一片寂靜。

記者黃慧婷vs.勵進大學生邱柏勝：「（這裡是這個房子裡面，因為比較靠外面，所以是比較亮的地方。）對，比較亮一點。」

家成了暫時落腳的空間，連燈都顯得多餘。

記者黃慧婷vs.勵進大學生邱柏勝：「（這是你的房間？）對。（燈可以打開嗎？）燈的話，現在是都打不開了。（所以你平常住在這裡也不需要燈？）對，就是真的偶爾可能回來睡一覺這樣，然後隔天又離開。 」

母親改嫁父肝癌逝 姊弟清苦相依為命

柏勝的媽媽是越南新住民，18歲生下他，而他還有一個姐姐。國小三年級時，爸媽離婚，媽媽離開之後，爸爸一個人賺錢養家。

勵進大學生邱柏勝：「爸爸他是水電工，罹患肝癌這樣去世的。我就自己一個人就讀高中，現在讀彰師大電子系。」

打三份工賺生活費 師大生勵進向上

柏勝大一開始，下課後就接家教，課與課堂空檔就在校內工讀，也到市區的餐廳打工。遇到期中、期末考時，甚至是打工下班後通宵念書，隔天就去考試。

勵進大學生邱柏勝：「大學打工，因為要賺錢，所以就想說找餐飲業，就是做內場，我可以邊賺錢、邊繼續學一些做菜，如果以後外食不方便的話，就自己在家煮。」

父逝母改嫁外地求學 偶爾返家靠阿伯照顧

雖然阿伯就住在隔壁，但柏勝和姊姊都在外地念書，幾乎是在沒有家長看顧之下，學會打理自己的生活起居。

勵進生邱柏勝伯父邱林祥：「心裡很難過啦，就沒辦法呀，也沒有爸爸，媽媽又改嫁，媽媽也無餘力再照顧他。柏勝呀，要認真讀書，認真讀書還有獎學金領，我就是常常這樣鼓勵他 。」

勵進讀書盼翻轉人生 目標台積電製程工程師

成熟而獨立，柏勝知道家裡環境不好，要出人頭地唯有讀書高，他爭取校內校外獎學金，早早就有人生藍圖。

勵進大學生邱柏勝：「之後就是打算讀碩士班，一樣是電子所。然後之後，我希望去台積電當製程工程師，因為台積電它是製程在全球最強的，它的工作待遇也比較好一點，所以可以幫助我的家庭，幫助我媽媽。」

幼幼募勵進助學金 盼您給予溫暖支持

每個月3000元助學金不多，但可以讓柏勝不用花那麼多時間打工，好好念書、完成學業。他刻苦耐勞，卻不喊苦。您的溫暖支持，能夠給像是他一樣的孩子一絲光亮。

