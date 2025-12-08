父硬拖3幼兒惡劣天候登山！4歲男童失溫到中風 切顱骨保命

一名恐怖父親竟把3名幼年子女在惡劣天候遺棄在山上。（示意圖／pixabay）





美國猶他州一名31歲父親麥卡・史密斯（Micah Smith）強迫最小才2歲的3名子女到猶他州大棉木峽谷（Big Cottonwood Canyon）攀登高難度登山步道，儘管天氣惡劣，麥卡仍執意往山頂走，甚至當天暴風雨來襲，麥卡還把三名幼童遺棄在山上，讓4歲的兒子獲救時因為嚴重失溫引發中風，3名子女中還有2人尚未脫離險境，他甚至在孩子獲救1個月後，又潛入醫院試圖破壞其中1名兒子的治療。

根據《DailyMirror》報導，麥卡出發時食物就準備不足，途中還跟妻子傳訊息抱怨「帶3個孩子沒有另一個大人真的很難」，妻子要他盡快下山，天就要黑了的訊息則被他無視，8歲長女也頻頻哀求暴風雨就要來了，希望爸爸能帶他們折返，卻依然被麥卡拒絕。

直到當晚8點左右，麥卡才帶著孩子找避雨的地方，下山途中2歲男童曾經跌倒撞到頭、4歲的男童也開始呼吸困難、全身發冷，都由8歲女兒進行一次次的CPR。但隔天凌晨麥卡竟拋下3名子女獨自下山。

麥卡下山時遇到救援隊，他竟表示「其中一個孩子已經死了」，後來救難人員在距離山頂快200公尺處發現3個孩子，孩子以石頭與樹枝搭起簡易擋風牆，三人緊偎取暖，2名男童被發現時都已失去意識、無法呼吸，並嚴重失溫，8歲姊姊則勉強有意識。

3名孩童被緊急送醫後，8歲的小姊姊情況相對穩定，但仍受極度寒冷跟極度驚嚇影響，兩名弟弟嚴重命危，4歲男童到院時體溫只有17度，因為重度失溫引發中風，院方緊急為他切除部分顱骨保命；2歲男童同樣失去意識還沒脫離險境。孩子們獲救一個月之後，麥卡竟非法入侵兒童醫院，試圖破壞4歲兒子的治療設備。目前麥卡已經被羈押，並面臨多項重罪指控。

