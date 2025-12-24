父罹胰臟癌「只剩幾天」！爺孫背影照藏洋蔥 麻衣心碎：捨不得捨不得

麻衣（左圖）曬出爺孫天倫照，不捨吐露爸爸生命倒數一事。翻攝IG@mai_sato_1113

45歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）昨（23日）在IG限動曬出爸爸與小孩的合照，難過提及罹患胰臟癌的父親，「生命只剩幾天」的不捨噩耗，令人鼻酸。

麻衣昨在IG限動曬出兩張爺孫同框的背影照，她先分享前幾天爸爸跟她「小小聲」地說：「有了很多回憶。」讓她不捨表示，「我這兩週不停流淚，剩下不知道幾天，我會繼續一直陪爸爸。」

麻衣接著又強忍情緒地寫道，「謝謝我爸爸給孫子無限的愛，慢慢接受真的爸爸生命只剩幾天，難過難過難過，捨不得捨不得。」透過文字抒發出她對父親的不捨。

麻衣在限動吐露對父親的不捨。

麻衣難過卻堅強地說：「會繼續一直陪爸爸。」

麻衣的父親在去年確診胰臟癌二期，今年5月她曾吐露爸爸手術後因腫瘤未完全清除乾淨，仍需住院化療，沒想到經過數個月的治療病情不見好轉，讓悲痛不已的麻衣，把握最後時間陪伴癌末的爸爸。



