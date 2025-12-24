父胰臟癌病情惡化！麻衣淚喊捨不得 曝爸爸小聲說：有美好回憶

日籍藝人佐藤麻衣（麻衣）2023年與台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁結束長達9年的婚姻，恢復單身後的她，原本規劃重返演藝圈，沒想到父親卻因胰臟癌病況惡化讓她暫緩相關計畫。23日她透過社群平台表示父親生命已進入倒數「只剩幾天」，相當不捨與悲痛。

麻衣不時透過社群平台分享生活。（圖／翻攝自麻衣IG）

麻衣23日在IG限時動態分享一張兒子與父親的爺孫天倫背影照，向父親深情告白並感謝他給予孫子無限的愛，「謝謝我爸爸給孫子無限的愛，慢慢接受真的爸爸生命只剩幾天，難過難過難過，捨不得捨不得。」字裡行間盡是心疼與不捨。

麻衣23日更新動態。（圖／翻攝自麻衣IG）

麻衣23日更新動態。（圖／翻攝自麻衣IG）

面對父親生命倒數，麻衣透露前幾天爸爸小小聲對她說「有了很多美好回憶」，讓她頓時潸然淚下。麻衣承諾接下來會陪伴父親走到生命的最後一刻，「我這兩週不停流淚，剩下不知道幾天，我會繼續一直陪爸爸。」

麻衣先前曾分享家庭情況，透露父親當時罹患胰臟癌2期，手術後腫瘤未能完全清除，因此住院化療。她直言全家在得知消息時情緒低落，媽媽特別擔心，她則選擇冷靜面對，「上網查資料反而越查越害怕」。

