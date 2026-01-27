父腦出血突病逝 陳威全哀痛證實死訊

陳爸爸（左起）、陳媽媽、陳威全。（陳威全提供）

「亞洲創作才子」陳威全，於27日哀痛對外發布父親日前因急性腦出血造成大面積出血辭世，享壽 71 歲。得知父親腦溢血的消息後，他第一時間帶著妻子與孩子，連日奔波趕返馬來西亞，他哽咽表示：「謝謝爸爸撐著一口氣，等著我們一家三姐弟全部趕回來，爸爸真的有等到每一個人都到了，才斷了氣，很謝謝爸爸的愛。」這份深沉的父愛，也成為他此生最難以忘懷的畫面。

陳威全27日也在臉書發文悼念父親，「謝謝你做我的父親。」他形容父親離世的過程就像「電腦突然斷電般」，在沒有太多痛苦的情況下安然入睡。他坦言，這次返家最不習慣的地方，是「再也無法聽到你的聲音」，但家中每一處，卻都充滿著父親留下的回憶。

廣告 廣告

談到心中最大的遺憾，陳威全坦言，這一、兩年來幾乎沒有與父親實際見到面，但父子之間始終保持密切聯繫，「我們常常視訊，彌補彼此不在身邊的距離。」他回憶，父親晚年生活其實相當充實，與母親四處走訪，「英國跑跑、內地跑跑、吉隆坡跑跑，會到三個孩子家裡輪流住一住、走一走。」如今再回想起來，更顯珍貴。

原本，陳威全早已計畫好今年五月，要帶著爸爸、媽媽一起來一趟江南之旅，從上海一路走訪蘇州、杭州，將上海、蘇杭一次玩到位，也希望讓父母多看看他近年生活與工作的地方，未料行程尚未成行，卻成了來不及完成的心願。

他表示，爸爸把所有的愛都給了子女與家人，「非常感謝爸爸這一輩子燃燒自己、盡職成全。」正因父母願意給他追逐音樂的空間，才讓他一路走到今天，不知不覺入行也已超過二十年。

令人動容的是，陳爸爸在告別式中所使用的遺照，正是當年《我只在乎你》音樂錄影帶拍攝時留下的劇照。這份跨越音樂與人生的紀念，也讓陳威全在萬般不捨中，感到一絲欣慰，「至少，為爸爸留下了一個很好的樣子。」

目前陳威全已暫緩所有工作行程，全心陪伴家人處理後事。家屬也感謝各界關心與慰問，懇請外界給予空間，讓一家人能靜靜送父親最後一程。

更多中時新聞網報導

社群、網購藏劣質品 立委促掃蕩

霍諾德今攀101 30年經驗當底氣

差距破千萬 台人出國1894萬 外客僅來857萬