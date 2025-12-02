父花百萬買「粗糙禿頭鴨」！專家揭「天價」：你先站稳

國際中心／李明融報導

中國近年掀起一波收藏熱潮，許多鑑定珠寶類型的節目在各大社群平台都有人觀看，近期一段鑑定文物鑑定類型的節目中，一名女子帶著父親以人民幣40萬元（約新台幣177萬元）買下的鴨形古物登台，她懷疑父親買到的是假貨，希望能經過專家確認寶物真偽，沒想到鑑定結果卻出乎所有人意料之外。

專家鑑定鴨形香爐市值至少人民幣400萬元，讓現場觀眾驚訝不已。 （圖／翻攝自微博）女子在節目中帶來一個外型是一隻鴨子，外觀質地粗糙，做工樸實，她透露父親以人民幣40萬元買下，由於父親砸大錢買下此物，讓家中的經濟壓力大增，看這文物的外觀粗糙又不美觀，懷疑父親可能遭到詐騙，因此決定帶來讓專家鑑定文物是否為真，現場觀眾普遍質疑真實性，女子坦言並不清楚該物的用途，只知道父親視為珍品多年。未料，在專家鑑定後，確定此物並非玩物，而是相當罕見的古代香爐，專家表示「古人製作香爐時，常融入主人喜好或生肖元素，以此形成獨特造型。這款鴨形香爐可能因源自特定主人需求而造型特殊，現存數量極為稀少」。

中國父花百萬買「粗糙禿頭鴨」遭女兒疑假貨！鑑定專家揭「天價」：你先站稳

鴨子外型看似簡單普通，但「鴨文化」可在歷朝歷代的出土古物都有極高價值。 （圖／翻攝自微博）

專家進一步檢視紋理、工藝以及使用痕跡後，認為這極具收藏價值，還在準備要宣布估價前提醒女子「你先站稳」，隨後表示此鴨形香爐市值至少人民幣400萬元（約新台幣1774萬元），專家脫口說出天價後，就連現場觀眾也驚呼不已，女子坦言以為父親買到假貨，沒想到如今翻漲了10倍之多；業者表示，雖然古董市場近年因經濟穩定而趨於活躍，但造假技術的提升讓風險大增。專家警告，民眾若缺乏足夠的專業知識，很容易誤判古董價值而蒙受重大損失。因此，收藏應以鑑賞和學習為目的，而非追求暴利；投入市場前，必須先提升相關知識，才能避免盲目購買造成虧損。

