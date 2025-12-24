父被餓成皮包骨！39歲兒再虐打致死 遭移送法辦

39歲陳姓男子涉嫌於今年9月至10月間，長期虐待並毆打臥病在床的67歲父親。（示意圖／翻攝自pexels）





宜蘭縣南方澳發生一起人倫悲劇，39歲陳姓男子涉嫌於今年9月至10月間，長期虐待並毆打臥病在床的67歲父親，導致父親營養不良、全身傷痕累累，最終不幸身亡。宜蘭地檢署偵查終結，依傷害致死罪起訴陳男，並於今（23日）將全案移送宜蘭地方法院審理。

據了解，陳父育有四名子女，平時與未婚的陳男同住，父子二人均領有身心障礙手冊，家境清寒，依靠低收入戶及身障補助度日。調查發現，陳男自今年9月起便未按時餵食父親，甚至將父親衣物丟棄，致使其在天寒之際全身赤裸、僅能裹著薄被，身形更因長期飢餓瘦成皮包骨。

檢方指出，陳男除疏於照料，自10月20日起更多次徒手毆打父親。10月29日晚間6時許，陳男最後一次施暴後，導致陳父顱內出血，引發吸入性肺炎及呼吸衰竭。陳男見父親倒臥客廳無反應，雖撥打119求救，但救護人員趕抵時，陳父已明顯死亡。

警方勘驗遺體時，見死者瘦骨嶙峋且遍體鱗傷，偵訊時陳男坦承施暴，檢方認定其涉案情節重大，向法院聲請羈押獲准。全案經宜蘭地檢署偵結，依傷害致死罪將陳男起訴，將由法院進一步審理。

