父親不看好星途！「金馬男星」被逼去工廠上班反應曝光

邱志宇16日出席新單曲〈曇花〉媒體見面會。李鍾泉攝

金馬戲咖邱志宇回歸歌壇，推出第三首個人創作單曲〈曇花〉，新歌選在他本月18日生日前夕發行，他今（16日）舉辦媒體見面會，提到家人是否支持他闖演藝圈，他坦言爸爸一直都不看好他星途，多次提出要他去家附近工廠上班的想法，邱志宇無法反駁長輩，只能笑笑帶過。

邱志宇坦言父母思想傳統，擔心孩子從事演藝工作收入不穩定，爸爸一直都不支持他，偶爾甚至說出「你以為你是彭于晏還是周杰倫、蔡依林嗎？工廠就在家旁邊，你什麼時候才要去工廠上班」？媽媽則偶爾偷塞錢給他，默默支持孩子追求夢想。

邱志宇出道前曾於《東森全球新人王》歌唱比賽拿下亞軍，之後以電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬獎最佳新演員，橫跨影視與音樂領域。近年他選擇以獨立音樂人身分重新出發，先後推出〈步步為營〉、〈百口莫辯〉累積口碑，暌違一年近日再推出新作〈曇花〉。獨立發片的他身兼歌手、企宣與製作人，從版權上架、文案撰寫到MV拍攝幾乎一手包辦，練就「一人唱片公司」的生存技能。

〈曇花〉籌備近2年，是邱志宇對自己演藝生涯的回望與註解。他透露創作當下正逢人生低潮，入圍金馬後遇上疫情，演出工作停擺，一度迷失方向，甚至動念放棄演藝事業。最終他選擇回到最熱愛的音樂，將那些短暫卻燦爛的高光時刻比喻為「曇花」，提醒自己不必執著於瞬間的輝煌，只要珍惜每一次綻放。

