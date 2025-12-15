父親中風、母親失智！「公益女神」曾罹憂鬱症曝走出低潮解方 自爆養了三個孩子

長期深耕動物保護與環境議題的「公益女神」楊婷婭（楊楊），跨界樂壇推出最新單曲《Come get my love》。在單曲發布會上，她的好友兼經紀人、歌手金志遙，以及旗下多元新勢力團體「心動宇宙UNV」成員皆到場力挺站台。

▲ 「公益女神」楊婷婭（楊楊），跨界樂壇推出最新單曲《Come get my love》。(圖／心動藝能)

楊婷婭在接受媒體訪問時透露，她在年初舉辦全台甄選活動時簽下三個小孩，是多元性別師弟妹，「希望社會大眾，尤其是小孩子也可以在舞台上看到和自己一樣族群的人，讓他們覺得自己不是異類，也有跟自己一樣的榜樣可以追隨。」

▲ （由左至右）多元星勢力團體「心動宇宙U N V」、「公益女神」楊婷婭、經紀人歌手金志遙一起響應《Come get my love》。(圖／心動藝能)

在多元文化環境中成長的楊婷婭，深諳「尊重」與「平等」的價值。她認為世界不應有標籤，每個人都應能自在地成為自己，這也成為她投身公益和音樂的初衷。楊婷婭更自爆曾交往過一任女性女友，兩人是住在附近、一同長大的青梅竹馬。她坦言分手原因在於個性不合及對未來規劃的差異，兩人交往一年後協議和平分手。當被問及與不同性別交往的差異時，楊婷婭表示自己更看重靈魂的契合與互動，因此在性別上沒有本質的差異。

在光鮮亮麗的背後，楊婷婭分享了她為家庭犧牲與付出的艱辛歷程。六、七年前，她的父親因中風成為植物人。她毅然辭去在加拿大的教職工作，回台灣全心投入長照。她坦言：「辭掉工作後的那段日子最辛苦！」在照顧父親的同時，意外發現母親也罹患了失智症，經電腦斷層檢查發現母親腦部「白紙化」嚴重。至今，母親仍不知道父親已逝世，當母親問起「爸爸去哪兒了？」，她會以幽默的態度回應：「爸爸去買菜了！」

▲ 楊婷婭因父親中風、母親失智，曾罹患嚴重的憂鬱症。(圖／心動藝能)

由於照顧成為植物人的父親，而後父親又因細菌感染離世，加上母親失智，楊婷婭坦言自己也曾因此罹患嚴重的憂鬱症。她提到，長照工作非常容易造成自我內耗，總會反覆自責是否哪裡做得不夠好。她透過心理諮商、瑜珈、冥想和爬山等方式，逐漸走出陰鬱。楊婷婭以自身經驗鼓勵大眾，多向親友傾訴是非常有益的。

她提到心理醫生送了一本書，書中提及：「要接受自己的所有負面情緒，不要怪罪自己，尋求專業協助最重要。」因雙親也曾罹患癌症，她透過基因檢測得知自己未來可能有一點點的失智症和鼻咽癌的風險，但她表示，提早得知疾病風險是很好的事，可以積極預防。

▲ 楊婷婭透露減緩憂鬱解方，心理諮商、瑜珈、冥想和爬山等，都是不錯的方法。(圖／心動藝能)

楊婷婭最後表示：《Come get my love》呼喚每一個渴望愛、也願意去愛的靈魂。不論是男同志、女同志、雙性戀、跨性別者，還是任何被標籤的少數群體，沒有人需要隱藏。希望世界可以一起朝著更多元共融的目標努力，大家的特別，都可以不再被傳統框架綁架，也不再被世俗審判，能夠自由的展現出來。

