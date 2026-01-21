父親前線作戰 烏克蘭網球女將籲俄羅斯與白俄選手禁賽

法新社今天(21日)報導，烏克蘭網球女將奧利尼科娃(Oleksandra Oliynykova)呼籲，禁止世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)、以及其他的白俄羅斯與俄羅斯球員參賽，表示隨著俄烏衝突持續，讓她們現身球場是「大錯特錯」的事。

25歲的奧利尼科娃20日在澳洲網球公開賽(Australian Open)出賽，這是她的第一場大滿貫(Grand Slam)賽事，結果不敵衛冕冠軍的基斯(Madison Keys)。

奧利尼科娃的父親正在前線作戰，她在出席賽後記者會時身上的T恤，印有「我需要你們的協助來保護烏克蘭婦孺，但我不能在此談論此事」。

根據大滿貫賽規定，球員禁止在比賽場地發表政治聲明。

但她在接受墨爾本世紀報(Melbourne Age)訪問時，把矛頭指向俄羅斯和白俄羅斯球員，儘管她們是以獨立球員身份、拿著代表中立的白旗參賽。

奧利尼科娃表示，她認為這些網球選手沒有像其他運動賽事一樣被取消資格是大錯特錯的事。因為她知道大家看起來就像所有打網球的女孩一樣，但人們看不到背後的真相。

來自白俄的莎芭蓮卡曾表示，她認為體育「無關政治」。白俄是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)治下的俄羅斯親密盟友。

奧利尼科娃說，她不會在更衣室或練習場上和俄羅斯與白俄球員說話。「我不會和她們交談。但是，你知道嗎，人們並不知道這些事，如果需要我來說明的話，我會說，因為我覺得這不公平」。

不像其他的烏克蘭職業網球選手，奧利尼科娃至今仍在家鄉生活與訓練，儘管要面臨俄羅斯攻擊的持續威脅。

就在她來澳洲參賽之前，在基輔土生土長的奧利尼科娃才剛驚險逃過戰火攻擊，當時她家附近發生爆炸，還有一架無人機擊中對面馬路的房子，她的公寓因為爆炸而晃動。

另一位烏克蘭選手柯絲堤雅克(Marta Kostyuk)也曾直言不諱談論這場戰爭，並拒絕與俄羅斯和白俄選手握手，最近一次是在布里斯本網球賽(Brisbane International)輸給莎芭蓮卡之後。(編輯:王志心)