父親友竟是惡狼！2度猥褻女童「喊幫我生小孩」 他求情減刑遭拒

台東一名高姓男子2023年拜訪朋友，酒酣耳熱之際竟對友人的小學女兒伸出狼爪，揉捏女童胸部，2024年更對女童說出「想要你幫我生小孩」、「想吸你的胸部」等不當言語，並對女童性猥褻。害怕的女童向老師求救，此事才被揭發。台中地院日前審結，判處惡狼有期徒刑3年6月。至於女童的父親，曾在法庭上為朋友求情減刑。

根據判決書，這起案件發生於台東縣卑南鄉，高姓男子與被害女童的父親是相熟的朋友，2023年，高男到女童家，與女童父親喝酒聊天，他瞧見女童自己在倉庫玩，不顧女童意願竟伸出狼爪揉捏孩子胸部，過程約10秒。

隔年，高男食髓知味闖入女童家中，再次對女童猥褻，更說出「想要你幫我生小孩」、「想吸妳的胸部」等噁心不當的話語，令女童相當不適且懼怕，告訴學校老師，校方協助報警。

高男在受司法調查過程中，承認犯行，強調第一次是喝醉失慮，因好奇心才惹禍。

然而，女童的父親則向法院說明，自己和女兒都願意原諒高男，且考量高男經濟不佳，不會要求賠償，請法官予以減刑。

台東地院認為，高男雖坦承犯行，但連續兩次強制猥褻女童，嚴重侵害孩子的性自主權與身心健康，犯罪手段與損害非輕，雖被害家庭考量他每月僅4萬多元收入，選擇原諒，但其犯行並不值得同情，駁回減刑請求。

法官說明，高男有公共危險等前科，素行不佳，依對未滿14歲女子犯強制猥褻等罪判他3年6月徒刑。可上訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

