父親友竟是惡狼！2度猥褻女童「喊幫我生小孩」 他求情減刑遭拒
台東一名高姓男子2023年拜訪朋友，酒酣耳熱之際竟對友人的小學女兒伸出狼爪，揉捏女童胸部，2024年更對女童說出「想要你幫我生小孩」、「想吸你的胸部」等不當言語，並對女童性猥褻。害怕的女童向老師求救，此事才被揭發。台中地院日前審結，判處惡狼有期徒刑3年6月。至於女童的父親，曾在法庭上為朋友求情減刑。
根據判決書，這起案件發生於台東縣卑南鄉，高姓男子與被害女童的父親是相熟的朋友，2023年，高男到女童家，與女童父親喝酒聊天，他瞧見女童自己在倉庫玩，不顧女童意願竟伸出狼爪揉捏孩子胸部，過程約10秒。
隔年，高男食髓知味闖入女童家中，再次對女童猥褻，更說出「想要你幫我生小孩」、「想吸妳的胸部」等噁心不當的話語，令女童相當不適且懼怕，告訴學校老師，校方協助報警。
高男在受司法調查過程中，承認犯行，強調第一次是喝醉失慮，因好奇心才惹禍。
然而，女童的父親則向法院說明，自己和女兒都願意原諒高男，且考量高男經濟不佳，不會要求賠償，請法官予以減刑。
台東地院認為，高男雖坦承犯行，但連續兩次強制猥褻女童，嚴重侵害孩子的性自主權與身心健康，犯罪手段與損害非輕，雖被害家庭考量他每月僅4萬多元收入，選擇原諒，但其犯行並不值得同情，駁回減刑請求。
法官說明，高男有公共危險等前科，素行不佳，依對未滿14歲女子犯強制猥褻等罪判他3年6月徒刑。可上訴。
《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。
更多太報報導
就差10公尺...女聽巨響回頭驚見母遭水泥車輾斃 崩潰哭喊「我媽走了」
台男犯下跨國擄人案！揪現任強虜前女友逼還9.5萬 恐嚇撕票
女乘客「佔位大鬧自強號」 影片曝光網氣炸：怎麼又是妳？
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 10 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 1 天前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 1 小時前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
有洋蔥！ 行車糾紛駕駛下跪求別報警 這原因獲諒解
台南新營發生一起行車糾紛，駕駛左轉差點撞上單車騎士，沒想到騎士要報警，駕駛竟直接下跪哀求！原來他不是想耍賴，而是要趕著去醫院探視住院的家人，怕耽誤時間。單車騎士被他的誠意打動，最終雙方達成共識，決定不追究此事。專家提醒，駕駛在路口攔車下跪的行為不僅危險，還可能觸法，呼籲民眾遇緊急情況仍應以合法且安全的方式解決問題。TVBS新聞網 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 1 天前
NANA「42億元豪宅」驚爆遭男持刀闖入 母女聯手壓制！他激烈扭打後送醫
韓星NANA當年以女團After School出道，事後憑藉精湛演技，以女打仔形象聞名。據了解，NANA今（15日）豪宅今清晨遭一名30多歲男子持凶器闖入搶劫，所幸最終與母親成功將男子壓制，並通報警方。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人
王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。目前已知涉案藝人達18人，據了解，檢方也針對第一波起訴者具體求刑，王大陸依刑法偽造文書罪求刑1年。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中
根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。男子緊急送往當地G．...CTWANT ・ 23 小時前
運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」第一時間起身忙找妻
台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態
演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜自由時報 ・ 1 天前
被中國懸賞 閩南狼現身派出所「自首」：警察不抓我也沒辦法
中國繼以「分裂國家罪」立案偵查民進黨立委沈伯洋後，福建省泉州市公安局近日再發布懸賞公告，徵集台灣網紅「八炯」（温子渝）與「閩南狼」（陳柏源）的「犯罪線索」，開出最高人民幣25萬元（約新台幣109萬）懸賞。沒想到陳柏源今（11/14）中午親自現身派出所，拍影片上傳Threads，「我來自首了，為什麼台灣警察不抓我？」太報 ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
【台日文化大不同】台灣有的這些東西在日本也有！但是意思卻差很大？
台灣與日本地理位置接近、部分生活習慣相似、飲食口味接受度高，很多東西、事物與文化都是兩國都有的，不過，有時候看起來很像，但其實在兩國人的認知上還是有落差耶！這次小編就與日本友人一起細數幾項台日都有、意義卻大不同的事物或文化，順便分享各自的有趣經驗談～ ※文章內容為筆者訪談後的經驗分享及網路資料整理，僅供參考。LIVE JAPAN ・ 1 天前
影/台大氣象系學生「願賭服輸」發雞排 網友發文恐嚇遭逮
9日「鳳凰」颱風登陸前，一名自稱是台灣大學大氣系學生，在臉書上匿名發「祭品文」，賭上大氣系招牌預測台北至少放2天颱風假結果大翻車，今（14）有網友發文稱要對領雞排民眾不利，警方下午將他查緝到案。中天新聞網 ・ 1 天前
檢起訴藝人閃兵案！ 對坤達、修杰楷、陳柏霖等5人求刑2年8月
藝人王大陸被查出找「閃兵集團」企圖透過偽造體位逃避兵役，新北檢日前進行第二波搜索行動，今（14）日宣布偵結，依妨害兵役治罪條例與刑法使公務員登載不實等罪共起訴12人，其中對Energy謝坤達、張書偉、台視新聞網 ・ 1 天前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
婦藥物掉了竟「大鬧醫院」！不願付費重領 顯示器水杯全砸爛
桃園龍潭敏盛醫院驚傳暴力事件！一名婦女因藥物遺失問題與醫院人員起衝突，情緒失控在櫃檯前大聲咆哮，更砸毀顯示器與水杯。婦女質疑「每次看醫生都100元」卻還要為遺失藥品付費，儘管護理師多次勸阻，她仍拒絕冷靜下來。院方最終報警處理，警方以現行犯逮捕婦女，依違反醫療法及毀損罪嫌移送法辦。民眾多認為藥品遺失後醫院收取額外費用合理，此事件也引發大眾對醫療環境安全的關注！TVBS新聞網 ・ 16 小時前