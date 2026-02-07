父親執導《少年吔，安啦》 《世紀血案》導演徐琨華神隱！身分背景全被起底

電影《世紀血案》在未取得當事人林義雄同意下，改編1980年代震撼全台的「林宅血案」，導演徐琨華則神隱未回應。（翻攝自HKIFF Industry臉書）

電影《世紀血案》在未取得當事人林義雄同意下，改編1980年代震撼全台的「林宅血案」，引發社會輿論關注，其中女演員李千娜更是因為一句「沒這麼嚴重」慘遭炎上，如今事件持續延燒，導演徐琨華則神隱未回應，但家族背景紛紛被網友起底。

據了解，《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，導演徐琨華並未現身，改由主演小黎、簡嫚書、李千娜與資深演員寇世勳輪流分享拍攝點滴，其中在片中飾演當年警備總司令汪敬煦的寇世勳，在記者會中提及「徐琨華的祖父徐梅鄰」，也就是當年警總的發言人。

根據維基百科記載，導演徐琨華1984年出生於台北，其父親徐小明為台灣電影製片兼導演，也曾執導過《少年吔，安啦！》；祖父徐梅鄰則曾任臺灣警備總司令部發言人。

另外也有網友挖出徐琨華過去接受「HKIFF Industry」（香港國際電影節電影業辦公室）專訪，而2024年徐琨華也以電影《Admission》入選5個「製作中項目（WIP）」電影計劃。

