父親曾為林義雄辯護！蘇巧慧談林宅血案：台灣民主得來不易

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

與林宅血案史實有關的電影《世紀血案》，近日因女星李千娜失言風波，加上未取得當事人及其家屬的授權，再掀爭議。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8）日受訪時表示，她的父親蘇貞昌正是當年替林義雄辯護的律師之一，而揭露歷史不是為了撕裂創傷，而是要讓大家明白，台灣的民主是多麼不容易才爭取而來。





今早8時30分，蘇巧慧在民進黨新北議會黨團新任總召陳永福、新北市議員陳乃瑜與陳永福之子陳韋任等人的陪同下，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票，並於行前短暫接受媒體聯訪。

針對《世紀血案》改編史實所鬧出的風波，蘇巧慧指出，她的父親蘇貞昌其實就是當年「美麗島事件」的辯護律師，那個場景、事件，確實對很多人都留下了很深刻影響；記得父親當年說，當林義雄之妻方素敏站到台上去，一句話都說不出來，但台下的群眾是流著淚，把手上的捐款往演講台上丟，這代表對台灣民主的支持，更是為受刑人抱屈。

蘇巧慧坦言，這些事件都還歷歷在目，歷史沒很遠，甚至尚未翻頁。希望有更多的人知道這段歷史，「而揭露歷史不是為了要揭露創傷，而是讓我們明白，其實台灣的民主是多麼不容易才爭取而來，我們應該要繼續守護台灣的民主」。

記者追問，網路流傳疑似電影劇本，影射台獨運動者史明是主謀；另，電影背後的製作公司疑似也有中資，請問委員這是否會影響觀眾對於史料的認知？對此，蘇巧慧說，目前所看到的資訊，都只有當事演員所發的社群文而已，並不清楚其他資訊。

她強調，非常希望這個真實存在、離現在並沒有很遠的歷史事件，受刑人、受刑人家屬、辯護律師及其家屬，這些當事人都在的現在，大家要讓真實的狀況可以被呈現，讓台灣人民更知道，台灣的民主是多麼不容易爭取而來的。







