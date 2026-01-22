父親的腳步慢了下來／閆相達

閆相達

浩蕩的、蓬鬆的白鋪滿寂靜的天地，雪下得酣暢、落得踏實。

沒過腳踝的雪踩著是咯吱咯吱的。我踱到院子裏，彎腰的父親拿竹掃帚在皚皚之上留下整齊的弧線，他鬢角的白霜與落雪融在一起。別亂跑，雪底下滑。他格熟稔地將我穩穩扶住。

這一幕太熟悉了。

小時候冬天雪總是下得格外大。父親常年在外，一年到頭回不了幾次家。然而若他恰巧在家，又趕巧下了雪，天不亮就會扛起掃帚把院子、巷口掃得乾乾淨淨，之後他往往又要拎起行囊匆匆離去，留給我和母親一個漸行漸遠的輪廓。

廣告 廣告

我扒著門縫張望他在飛雪中起伏的背影，那時候的我多希望他能多陪陪我！雪落無聲，把世間所有顏色盡數收回，只留下安寧而純粹的素白。

倚著門框的母親會喊我進屋喝薑茶，還會給我披上棉猴：“快進來，剛熬的薑茶最暖身子了。”

我學著大人的樣子仔細品咂，母親訝異地打趣：“我家寶貝還學會喝茶了！知道你急，早給你晾涼了。”本是急性子的我喝得格外慢，格外耐心。我想到大雪原是不請自來的客，只管把世界揉進一片蒼茫。來日方長嗎？我們都把紙鳶交給東風，把約定托給春天。

不知從什麼時候起，父親的腳步慢了下來。

他不再頻繁出差，回家的日子越來越多。他除了主動掃雪外，還會在侍弄花草，熬我喜歡的糝子飯；可千程路遠、風雨兼程，世間哪有那麼多如願以償？偏偏我背起了行囊，去外地求學。

難得假期回家，隔壁老園丁張叔正給紅梅培土，見了我便歎氣。你爸前幾天還說，等你放假回來，要陪你堆個雪人。我鼻尖一酸，時光早已錯位：小時候我守著雪等他回家，如今他守著空院子等我歸來。

可我的假期總那樣倉促，在家待不了幾天，又要匆匆返程。

清淩淩的白落在蒼茫小徑、矮矮的草垛、頷首的樹木與靜臥的屋舍。等我再次真正回到家，父親在炕邊慢慢咀嚼著飯菜，眼角的皺紋透露著疲憊。父親不停給我夾菜，絮絮叨叨問著學校的事，母親在一旁補充著家裏的瑣事。

小時候父親總說“等爸不忙了，多陪你”。可等他真的不忙了，我倒成了家裏的過客。求學、工作，我在遠方奔波，回家的次數越來越少。爸爸媽媽一直在變老，“你忙你的，不用惦記家裏”這些話也說的越來越少。也許他們心中也希望我能多陪陪他們吧！我多麼想把這一年行路的顛簸都妥帖收好，期待雪霽之後款款而來的春風能替我溫暖我的爸爸媽媽呀。

父親經歷無數個“再次”之後，仍要執拗地掃雪，然而間隙裏他總要直起腰喘口氣。我不忍地接過他手裏的掃帚，在皚皚之上留下整齊的弧線。父親站在一旁，滿是欣慰和唏噓，一瞬間他卸盡了多年矯飾的硬挺。

陪父親貼春聯時，紛紛揚揚的大雪再次如席，我默默許願，往後能多陪父親掃一次雪。