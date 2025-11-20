父親確診阿茲海默症 克里斯漢斯沃帶他重遊舊地

克里斯漢斯沃（左）與父親克雷格（右）一起回到他們曾居住過的澳洲北領地，透過舊地重遊的記憶療法，改善父親阿茲海默症的病情。（Disney+提供）

來自澳洲的影星克里斯漢斯沃，曾在拍攝實境冒險節目《克里斯漢斯沃的極限挑戰》（Limitless with Chris Hemsworth），檢測發現自己有遺傳到家族阿茲海默症的基因、發病機率比別人高。如今父親確認罹患早期的阿茲海默症，他決定帶著父親重遊舊地，完成實境旅遊節目《克里斯漢斯沃：與父親的騎行之旅》（Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember）。

克里斯漢斯沃小時候，跟隨雙親在澳洲北領地生活過一段時間，當地有許多原住民的社群，「我和爸爸一直談論回北領地旅行，我們全家幾年前就住在那裡，但我們從未能夠留出時間真正去做這件事。最近，進行公路旅行的想法再次出現，具有更緊迫的重要性。 結果是一次比我預想的更深刻、更動人、更令人驚訝的旅程。」

廣告 廣告

對於父親克雷格（Craig）的病情，他表示曾與相關的神經學家討論過，最後決定採取其中一種記憶療法的療程，想透過這次公路旅行，探究這類療法是否管用，「他對這個想法非常感興趣，也非常熱情；我認為這可能第一次給了他在整個病情一些決策權。 他希望提高對這個疾病的認識，並提供一些建議或資訊，這些建議或資訊可能會幫助人們做出一些不同的決定、或處理相關類型的診斷。」

旅程中，他跟父親選擇騎乘重型機車，探索荒野，也就是小時候他曾居住過的地方，「回憶療法，無論是看舊照片、討論過去的時間，還是與朋友聚會，無論是對阿茲海默症患者還是對他們的照顧者來說，都非常重要。」

當克里斯漢斯沃（中）與父親克雷格（右）碰到昔日的老友史賓賽（左），那些過去好的、不好的回憶都湧了上來。（Disney+提供）

節目中也披露了父親克雷格的一些症狀，包括他很難記住之前講過的話，特別是當他們抵達一處小屋，因為母親也會來到這裡跟他們會合，克雷格就不斷重複發問、跳針，讓克里斯顯得相當擔憂。

當他們與闊別30多年的昔日老友史賓賽（Spencer）重逢時，狀況又不一樣了，因為史賓賽以前跟克雷格大吵過一架，所以那些往日時光的記憶，不管是好的還是壞的，一口氣湧上，這對病人有所幫助嗎？克里斯漢斯沃說，父親的疾病只是提醒了自己，可以一起經歷過的事情、分享這些正能量的訊息是非常重要的，「我認為，不要專注在那些失去的事物，應該專注於我們所分享的，那會非常重要。我相信，過了幾年後當我回頭看這次的旅行，會非常感激能走這一趟、而且全程紀錄下來。」《克里斯漢斯沃：與父親的騎行之旅》預計於11月24日於Disney+上架。

更多鏡週刊報導

Loro Piana用整塊皮革無縫製包 Bale Softy一摸上癮

獎都給這對夫妻拿了！ 玄彬、孫藝真奪青龍電影獎影帝、影后

《那張照片裡的我們》金馬首映哭成海 他當眾告白振永：帥到我心動