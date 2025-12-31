父親突發心肌梗塞...YTR小吳急奔嘉義 洩病況：害怕無助的時刻

娛樂中心／蔡佩伶報導

今（31日）是2025年的最後一天，YTR見習網美小吳也在社群中回顧一整年的生活，其中他提到上個月在清邁舉辦員旅期間，父親突發心肌梗塞，小吳形容得知父親病情後，當下心情十分無助。

小吳透露父親發病當下，母親並未第一時間告知遠在國外的他，而是待狀況穩定後才讓小吳得知，後續小吳立刻搭車奔回嘉義探望父親，他在文中吐露當下自己的心情，「今年最最最緊張又害怕無助的時刻」。

所幸，小吳父親術後在醫療團隊照顧下病情穩定，讓他不禁感慨「這是2025年最幸運的時刻」，消息曝光後，不少網友也湧入留言區關心狀況，紛紛直呼：「祝吳爸早日康復」、「希望小吳2026繼續做開心的事」。

