父親突腦溢血離世！陳威全悲痛證實 曝心中遺憾：近年幾乎沒實際見到面

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

已居家遷移至蘇州、並以上海為據點發展的「亞洲創作才子」陳威全（VC）今（27）日哀痛對外發布父親辭世的消息。陳威全的父親陳宗財於23日晚間7時10分辭世，享壽71歲，告別式將於明（28 ）日在馬來西亞沙巴斗湖舉行。家屬低調處理後事，盼外界給予理解與空間。

陳威全的父親突然病逝。（圖／陳威全提供）

陳威全透露，父親日前因急性腦出血造成大面積出血辭世，噩耗來得突然，讓他難以承受。得知父親腦溢血的消息後，他第一時間帶著妻子與孩子，連日奔波趕返馬來西亞，只為陪伴家人、送父親最後一程。他哽咽表示，「謝謝爸爸撐著一口氣，等著我們一家三姐弟全部趕回來，爸爸真的有等到每一個人都到了，才斷了氣，很謝謝爸爸的愛。」而他也在臉書寫下：「謝謝你做我的父親。」他形容，父親離世的過程就像電腦突然斷電般，在沒有太多痛苦的情況下安然入睡。他坦言，這次返家最不習慣的地方，是再也無法聽到父親的聲音，但家中每一處，卻都充滿著父親留下的回憶，「謝謝你做我的父親。」

談到心中最大的遺憾，陳威全坦言，這一、兩年來幾乎沒有與父親實際見到面，但父子之間始終保持密切聯繫，「我們常常視訊，彌補彼此不在身邊的距離。」他回憶，父親晚年生活其實相當充實，與母親四處走訪，「英國跑跑、內地跑跑、吉隆坡跑跑，會到三個孩子家裡輪流住一住、走一走。」且原本陳威全早已計畫好今年五月，要帶著爸爸、媽媽一起來一趟江南之旅，讓父母多看看他近年生活與工作的地方，未料行程尚未成行，卻成了來不及完成的心願。

回憶與父親的相處點滴，陳威全感念父親自小教會他許多人生價值觀，包括，「害人之心不可有，做個愛人如己的人。」他也自認是個三分鐘熱度的人，但父親始終教導他要學會堅持、全力以赴，更以身作則，示範什麼是責任感，如何孝敬父母、愛兄弟姊妹，成為好丈夫、好父親、好爺爺與外公。目前陳威全已暫緩所有工作行程，全心陪伴家人處理後事。家屬也感謝各界關心與慰問，懇請外界給予空間，讓一家人能靜靜送父親最後一程。





