父親節慘劇！婦吃壽司郎踩空「腰椎骨盆碎裂」索賠140萬 一動作判免賠

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記者洪正達／高雄報導

吳姓婦人前往壽司郎用餐，離去時卻不慎跌倒全身多處骨折，事後與家屬共同求償140萬元，但法官認為吳婦因回頭導致踩空跌倒，判決業者免賠。（圖／資料照）



高雄吳姓婦人2022年間前往知名連鎖旋轉壽司「壽司郎」義享天地店用餐，不料在離開座位時踩空台階重摔，導致腰椎、骨盆多處嚴重骨折，事後吳婦與家屬認為店家動線設計不良，憤而提告索賠140萬元，案經高雄地院審理後，根據店內監視器畫面，認定吳婦是因為「回頭找東西」分心才導致跌倒，判決壽司郎免賠，全案可上訴。

判決指出，這起爭議事件發生在2022年8月8日父親節當天，吳姓婦人與家人前往該分店用餐，過程中準備離座時，吳婦在走下用餐區台階的突然踩空，當場失去重心重摔在地，經緊急送醫檢查，吳婦傷勢相當慘重，包含第二腰椎壓迫性骨折、左側骨盆恥骨骨折，以及左手遠端橈骨閉鎖性骨折，後續治療與照顧讓家屬身心俱疲。

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吳婦與家屬主張，壽司郎店內的餐桌椅採固定式無法移動，極度限制顧客的活動空間，且座位區與走道之間存在明顯的高低落差，動線設計顯然缺乏合理的安全性，家屬更痛訴，全家人為了輪流照顧受傷的吳婦，精神備受煎熬，因此由吳婦依法求償100萬元，配偶與3名子女也各別求償10萬元精神慰撫金，總計向店家索賠140萬元。

對此，壽司郎在法庭上否認疏失，主張店內的座席高度與裝潢均符合建築技術規則，且台階邊緣不僅張貼了黃色醒目的「高差注意」警告標語，同時也設置了完整的防滑條，現場安全維護已盡到提醒義務，認為事故純屬吳婦個人疏忽，此外，該店店長先前被控告刑事過失傷害部分，也早已獲檢方不起訴處分確定。

高雄地院法官會同相關單位調查現場裝修規範，證實該處台階落差僅13.5公分，完全符合法規18公分以下的標準；且座位區的深棕色與走道的淺米灰色對比鮮明，警示標語亦清晰可見，難以認定店家提供的服務缺乏安全性。

最關鍵的是，法官在調閱店內監視器畫面時發現，當時吳婦的同行親屬皆已順利走下台階，唯獨吳婦走到台階邊緣時，突然「轉頭往座位區內側張望」，似乎在檢查是否有遺漏物品，隨後便左腳踩空跌落，法官因此認定，事故主因是吳婦移動時未注意前方狀況，與店家的設施並無因果關係，因此判決家屬求償無據，予以駁回。

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