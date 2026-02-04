父親罹患阿茲海默症 克里斯漢斯沃警覺人生脆弱

克里斯漢斯沃在西班牙出席《犯罪101》宣傳活動，表示父親罹患阿茲海默症後，讓他調整了人生的重心。（索尼影業提供）

正在替新片《犯罪101》（Crime 101）在歐洲宣傳的克里斯漢斯沃，表示在父親克雷格（Crag）確診阿茲海默症後，讓自己警覺到人生有多脆弱，也不會在事業上汲汲營營於更多。

他談到自己的兩個小孩，分別是11歲跟13歲，本來都覺得他們成天在家吵吵鬧鬧，但突然間這種嫌小孩很煩的感覺就消失了，「因為我爸爸確診後，忍不住開始思考，『我爸爸不會永遠都在。』讓我開始思考，人生有多脆弱，我也不再於事業上汲汲營營、想要追求更多。」

「過去我曾想過，假使自己得到獎項的提名，會對自己感覺特別良好，或者，我演出一部最賣座的電影，或者又主演了另外一個大受歡迎的系列，也許會讓我覺得滿足。這樣想法太荒唐了，我的自我價值不再取決於這些外在的事物，儘管我還是會不斷督促自己。」現在，他跟妻子艾兒莎巴塔奇（Elsa Pataky）會一起討論人生當中的重大事物，做出更有計畫的決定，跟自己崇拜的人一起工作，「讓我越來越學會放手。」

在Disney+紀錄片《克里斯漢斯沃：與父親的騎行之旅》，他帶領父親舊地重遊，嘗試以「懷舊療法」幫忙解決父親的早期症狀，「我想知道，大眾會不會覺得我走得太前面了？他們會不會從此不再相信動作明星或漫威演員了嗎？我真的希望讓別人知道，我的恐懼跟不安全感有這麼多嗎？」但他也強調，做這個節目就是不要忌諱談論阿茲海默症，「大家都假裝這個病不存在，因為這個話題對大家來說都太不舒服了。我們可以討論足球、天氣之類的話題，但沒有人會願意說，『你好，你害怕嗎？』大家都覺得應該默默受苦。」

