父親罹癌開刀！韓國啦啦隊女神吐心聲：換我照顧爸爸了

金渡兒透露父親罹癌剛動完手術。（圖／翻攝自金渡兒Threads）





現年30歲韓籍啦啦隊金渡兒，今年加盟中職中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，吸引大批台灣粉絲追隨！她今（10）日在社群發文，提到自己最近神隱的原因其實是因為父親罹癌，她忙著照顧家人，不希望透露出悲傷的情緒，很努力在直播中營造快樂氛圍帶給大家。

金渡兒今日在Threads發文，揭露家中發生一件大事，提到11月初得知父親罹癌：「剛知道的時候我非常震驚也很難過，但因為有等待我的粉絲和要守護的家人，我不想表現出來，所以我努力在既定行程與直播中呈現明朗的一面。」

金渡兒也分享，父親昨日已經順利完成癌症手術，目前正在休養中：「一直為家庭付出的爸爸，接下來就換我來照顧他了！我要更努力賺錢！」好久沒在台灣公開活動，她開心預告：「我很快就要去台灣了！」並分享父親在台灣旅遊時的照片，暖心喊道：「照片是爸爸在台灣時最開心的時候！要快快康復，我們一定要再一起來喔。」



