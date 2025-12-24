父親胰臟癌病情惡化…麻衣坦言「生命只剩幾天」 流淚喊話：會一直陪著

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日籍藝人麻衣（佐藤麻衣）2023年與台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁離婚後，近日重返台灣演藝圈。然而，她昨（23）日在社交媒體上透露，父親罹患胰臟癌，因病情已經惡化，生命進入倒數階段，並表達自己的不捨。

她昨日在社交媒體上透露，父親罹患胰臟癌，因病情已經惡化，生命進入倒數階段。（圖／翻攝@mai_sato_1113 IG）

麻衣昨（23）日在Instagram限時動態發布兒子與父親的合照，感謝父親給予孫子無限的愛，同時更新父親目前的病情，寫下「慢慢接受真的，爸爸生命只剩幾天，難過難過難過，捨不得捨不得」。麻衣分享，父親前幾天也輕聲對她說「有了很多美好回憶」，讓她聽完潸然淚下，「我這2週不停流淚，剩下不知道幾天，我會繼續一直陪爸爸」，字句間難掩不捨。

廣告 廣告

麻衣在IG限時動態發布兒子與父親的合照，感謝父親給孫子無限的愛，並更新父親目前的病情。（圖／翻攝@mai_sato_1113 IG）

麻衣在2023年與王泉仁離婚後，重新回到台灣演藝圈發展，事業正起步時，父親卻在去年被診斷出胰臟癌二期，今年5月進行手術，但當時麻衣透露，父親的腫瘤尚未全部清除，正住院接受化療。如今父親病情惡化，對她而言無疑是沉重的打擊。

更多FTNN新聞網報導

小鬼42歲冥誕！KID公開「限定回憶照」逗趣悼念 網喊：笑著笑著就哭了

王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」

坣娜傳胰臟癌病逝！生前低調抗病「在丈夫身旁離世」 臉書突跳出新貼文惹哭粉絲

