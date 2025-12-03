父親腦溢血竟是騙局 阿公網戀7天險把普發1萬送女網友

台中75歲陳姓阿公差點遭認識僅1周的網路小女友騙走1萬元，所幸郵局行員察覺有異，通報警方阻詐。示意圖

台中75歲陳姓阿公，日前接到陌生女子LINE邀約，以為桃花開了，短短7天陷入網戀；對方忽然哭訴「父親腦溢血過世、沒錢安葬」，急著向他借錢，陳男甚至打算把剛領到的「普發1萬元」全數匯出。幸好郵局行員察覺不對，報警阻止，員警當場拆穿這是標準「假交友」詐騙劇本，才讓阿公驚醒收手。

警方指出，陳翁與女網友的對話內容充滿甜言蜜語，對方迅速培養感情後就開口借錢，還提供一個「陌生男性」帳戶要求匯款，不斷催促「親愛的匯了嗎」。種種跡象都與詐騙套路如出一轍。

據了解，陳男被「女友」噓寒問暖攻勢打動，不疑有他，聽到對方家庭遭逢變故後萌生同情心，立刻拿出普發現金要幫忙，幸好陳翁到郵局匯款時，行員察覺有異，連忙通報烏日分局員警前來阻詐。

女網友７天就差點騙走阿公的1萬元。烏日分局提供

警方到場後，耐心分析詐騙集團常用的話術與破綻，包括帳戶不符身分、對話節奏刻意帶情緒等，陳男才恍然大悟，連忙作罷，感謝行員與員警「救回這1萬元小確幸」。

烏日分局長劉雲鵬提醒，近期政府普發現金，詐騙手法也跟著「上時事」，從假交友、假檢警到釣魚網址無所不搭。民眾若遇到可疑借錢或急著要求操作金融程序，務必先撥165或110查證，別讓補助金變成詐騙集團的提款機。



