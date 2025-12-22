即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

國民黨立委翁曉玲等人，近日受邀前往中國廈門參加台商「投資企業協會成立33週年慶祝活動」，而同行的人除包含翁曉玲共7名藍委，而台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴也列入名單之內；目前傳出中國國台辦已派人南下到場，要確認國防預算及國安法案不會通過。對此，蔣萬安今（22）日下午受訪時反應也曝光了！





桃園一名27歲凶嫌張文，19日在北捷台北車站、中山站周邊商圈犯下隨機砍人案，導致4死11傷；中央與地方為此皆高度重視本案，以及未來在大眾交通系統如何規劃完善的警力巡檢作為。

對此，蔣萬安今日下午出席「台北市道路交通安全會報」前接受媒體聯訪；就談及大規模演練、細胞簡訊、跨年維安、撫恤金等問題回應記者們的提問。

快新聞／父親蔣孝嚴與7藍委赴中知情嗎？蔣萬安反應曝光

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

只是，面對媒體問到蔣萬安，父親蔣孝嚴與7位藍委前往廈門台商會是否知情？綠營質疑此舉是和中共接旨？市長是否要否認不知道這件事情？蔣萬安僅回「謝謝」後就出席「台北市道路交通安全會報」會議室，相關畫面也隨之曝光。

