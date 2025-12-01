父親遺產共同繼承，長子卻獨收租金「照顧媽媽」…錢去哪？誰決定？弟委屈提告：已踩到侵佔罪





父親離開的那一年，母親剛開始退化，三個兄弟姊妹還勉強能坐下來討論「要怎麼把事情處理好」。但後來，大家想像的「好」，慢慢變得不一樣。

父親名下有好幾間房子。過世後自動成為「公同共有」──而目前也是登記公同共有。雖然依法可以多數決管理，但仍代表房屋每個人都有份、都要「全部人」表示意見同意。

但長子覺得：「爸爸交代過，家裡的事我來管。」於是他自己去找房客、自己收租金、自己決定把錢留著，說是要照顧媽媽。在他心裡，這是「扛起責任」。

廣告 廣告

但在弟妹心裡，卻是：

「為什麼不先討論？」

「租金多少？去哪了？」

「你有資格自己決定嗎？」

一次又一次的沉默，讓彼此心中堆滿委屈──那種不敢講、不好意思講、講了怕吵架的委屈。

「吳律師，我真的沒想過，我會走到要告哥哥這一步……

顧者在處理照顧分配問題，請留意本案例，不要誤踩刑法的線。

沒有撕裂家人的是錢，而是那一句「我以為……」

「吳律師，我真的沒想過，我會走到要告哥哥這一步。」坐在我面前的，是一位努力忍住情緒的弟弟。他捏著手裡的資料，像是在捏著自己最後的底線。

父親離開的那一年，母親剛開始退化，三個兄弟姊妹還勉強能坐下來討論「要怎麼把事情處理好」。

但後來，大家想像的「好」，慢慢變得不一樣。

父親留下的不動產

本來是一份遺產的禮物，最後卻成了讓兄弟姊妹不再說話的開始。

父親名下有好幾間房子。過世後自動成為「公同共有」──而目前也是登記公同共有。

雖然依法可以多數決管理，但仍代表房屋每個人都有份、都要「全部人」表示意見同意。

但長子覺得：「爸爸交代過，家裡的事我來管。」於是他自己去找房客、自己收租金、自己決定把錢留著，說是要照顧媽媽。

在他心裡，這是「扛起責任」。

但在弟妹心裡，卻是：

「為什麼不先討論？」 「租金多少？去哪了？」 「你有資格自己決定嗎？」

一次又一次的沉默，讓彼此心中堆滿委屈──那種不敢講、不好意思講、講了怕吵架的委屈。

最後，弟弟的那句話像是壓垮他自己的稻草：「這樣，我只能提告了。」

真正讓家人變陌生的從來不是錢，而是沒有說清楚

很多家庭，其實都像這樣，父母生病，兄弟姊妹各自忙，有人付出陪伴，有人付出金錢，有人付出時間……但沒有法律文件制度（分管契約）、沒有共識。於是：

收錢的人覺得「我在付出」 沒收錢的人覺得「我被排除」 負責照顧的人覺得「我最辛苦」 旁觀的人覺得「你們都沒做好」

哥哥或許覺得「我都是為媽媽好，你們配合照顧媽媽，我就把錢給你們！」

可是「照顧分配這件事，需要有時間、金錢、能力、意願...的考量」，很難用法律直接介入，而父親的遺產分配與管理和照顧母親這兩件事，法律上應該是一碼歸一碼，分別處理！

每個立場都可以理解。但一旦「不透明、價值觀不同」，愛就會慢慢變成不滿；當「不說清楚」，家人就會慢慢變成外人。

延伸閱讀：

媽媽的錢，誰說了算？失智將臨，財產成為家人間最痛爭執，律師：懂得提早安排的家庭，最幸福

來到法律這一步

所有美好的親情，都會被鋒利的文字切割。在法律上，只要沒有全部繼承人同意、長子擅自出租與收租金，就可能構成刑法侵佔罪。

而不只是民法 不當得利，還錢就好！

不論他是不是善意、是不是替母親打算、是不是辛苦管理。法律要的是「法律文件」與「同意」。

弟弟落下那句：「我不想這樣，但我真的不能再忍了。」 那一刻，他不是想打倒哥哥，而是想為自己、為母親、為公平，留下最後一口氣。

而我最心痛的，是這個家庭曾經那麼親近。但我仍然相信法律制度，可以救回一個家。

如果時光倒轉，父親生前有：

✔ 為太太設立安養信託 ✔ 遺囑信託管理不動產 ✔ 清楚分配指示 ✔ 誰收租、如何支出、照顧費如何分攤

這個家，不需要走到法院，也不用讓子女用「法律」來保護自己。

如果父親過世後，兄弟姊妹能：

✔ 建立租金公開帳冊 ✔ 開家庭會議（每月10分鐘也好） ✔ 簽「分管契約、租金收支共識協議」 ✔ 聘請第三方統一管理（設立信託）

很多傷口，都可以不被劃開。

家，不該是我們受傷的地方

父母最怕的，不是財產多或少，而是孩子們最後因為財產而不再見面。如果你正在處理家中不動產、照顧父母的費用、兄弟姊妹分工，請一定記住：

1、再親的家人，也要法律制度協助

2、再好的關係，也扛不住不透明與價值觀的不同

3、沒講清楚，就是最貴的成本

願每個家庭，都能用對方式照顧父母、保護親情。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

（本文獲「吳挺絹律師/理財規劃顧問(AFP)」授權轉載，原文刊載於此）





更多幸福熟齡文章

睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命

吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死

每月3千塊定期定額ETF，她3年滾出100萬！「1個買法降成本」，快速累積張數、3年獲利100％



