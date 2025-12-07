父親隱瞞疾病！害18歲女兒患漸凍症氣切 她堅強靠眼睛剪片生活
近期網上流傳一部影片，一名女子瑤瑤過去陽光、積極，平時熱愛運動、閱讀，好不容易考上高中，參與各種活動結識不同朋友，突然有一天發高燒，原以為只是一般生病，未料病況沒有好轉，肌肉逐漸萎縮，最終被證實罹患「漸凍症」，經查才發現是父親遺傳給她；對此，醫師也說明漸凍症引起原因、症狀與容易罹患族群。
好不容易考上高中！竟因一場發燒 揭開「漸凍症」真相
中國女子瑤瑤日前在社群分享，原本她也是一名活動自如的人，未料有天突然發燒，病況遲遲沒有好轉，走路開始一跛一跛、左腿出現肌肉萎縮，才被診斷出罹患漸凍症，只好在姐姐陪同之下離鄉就醫；然而面對龐大醫藥費用，只能坐著輪椅到處擺攤賺錢，最終仍因病況持續加重，手臂和脈搏加速癱瘓，回到家鄉給媽媽照顧。
瑤瑤表示，其實媽媽不只需照顧她1人，還要照料肺氣腫的爺爺及同樣罹患漸凍症的爸爸；某日想起奶奶因高燒離世，翻閱家族紀錄，才發現自己的漸凍症竟是父親遺傳，知道真相後，又聽見父母因醫療費用吵架，內心相當難受。
「強者從不抱怨環境」！她氣切、無法自由活動 仍不放棄
目前瑤瑤因病況氣切，雖然只能躺在床上或是靠家人推輪椅外出，不過瑤瑤表示「強者從不抱怨環境」，她仍不斷學習「用眼睛剪片」，即使學習時間要他人來的耗時，不過瑤瑤「從來不說放棄」，堅強地活在當下。
影片曝光，網友感嘆道「這個女孩她發病進展太快太嚴重了」，認為父親早已罹患漸凍症有遺傳性，卻還生下她，直言「這真的拖累了一家人」、「孩子也太無辜了好可憐」、「沒良心的爹甚至每天還能坐起來還能自己吃飯甚至還不放棄抽」，也見識到「婚檢的必要性」。
漸凍症怎麼引起的？好發族群為何？
對此醫師指出，漸凍症又稱為「運動神經元病」，主要是由於運動皮質、上運動神經元、脊髓、腦幹下運動神經元損傷造成，導致四肢及軀幹逐漸無力、萎縮，影響包括運動、吞嚥甚至呼吸功能，最終可能導致死亡；而漸凍症好發年齡常見30至60歲，又以45歲以上、男性較多。
目前漸凍症病因尚未明朗，多猜測為「危險因子」，包括遺傳、抽菸、環境之殺蟲劑、重金屬元素暴露，或是生活過度疲勞、身體代謝疾病、免疫功能異常、病毒感染等原因；至於症狀，起初常見單雙側手指笨拙無力，接著手部肌肉開始萎縮，類似「鳥爪」，嚴重則擴及至身體頸部、背部等區域。最終若咽喉肌肉跟著萎縮，患者說話將逐漸模糊不清、心率失常、全身麻痺。
漸凍症無法根治！醫師：出現類似症狀應立即就醫檢查
然而因漸凍症無法根治，且癒後不良，多數患者於發病後3至5年死於「呼吸肌麻痺或肺部感染」，因此醫師提醒，若出現身體部位萎縮、無力等症狀，就應立即前往神經內科就診，尤其具「危險因子」族群，應多加留意。
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
