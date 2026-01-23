父親驟逝 姊姊要求「一件事」他大驚：心機重！賺到錢和好名聲

原PO父親驟逝，姊姊要求拿回「壓歲錢」，讓原PO直呼姊姊心機好重。示意圖／PhotoAC

現在人越來越不忌諱談論生死，許多人也會在活著的時候先立下遺囑，交待後事及分配遺產。不過，一名網友提到，之前父親驟逝，沒有交代任何遺言，在辦理分配遺產的時候，姊姊說要把幾十年來給父親的「壓歲錢」都拿回去，讓原PO事後才發現姊姊的心機好重，每年給父親壓歲錢時賺到了好名聲，大家都說她好孝順，但在父親過世之後又把錢全部要回去，「我現在回想，真是好心機！」

原PO說，最近看到一篇文章，內容提到，媽媽過世前有說，要把以前嫂嫂送給媽媽的金鐲子給她；媽媽過世後，嫂嫂說那鐲子是她送的，所以她要拿回去，發文者認為，那是媽媽說要給她的，嫂嫂怎麼可以拿回去。

廣告 廣告

這篇文章讓原PO回想起父親過世時的事情，「我爸匆匆離世，沒交代任何遺言，在辦理遺產分配時，我的姊姊說她要把這幾十年來給阿爸的壓歲錢拿回去」。

原PO說自己當下還沒反應過來，姊姊說她每年都包10萬元的壓歲錢給父親，原PO覺得要拿就拿吧，那本來就是她的錢。事後，想想，不對啊，自己每年也包3萬6千元的壓歲錢給父親，這些錢卻變成被分配的遺產，但是想到這一點時已經太晚了，遺產都分配完了，章子都蓋好了。

原PO表示，「我現在回想，真是好心機，每年給10萬壓歲錢，大家都認為她好孝順。說穿了，她只是把錢定期定額放在老爸那邊存，等人走後再拿回去，賺了好名聲」。

網友看後紛紛留言「姊姊也是很奸詐」、「台灣的老傳統就是這樣，往生後晚輩送的金子是要還回去的」、「不管送錢也好黄金也好要拿回去當初就不應該送、想想老人家收了禮又回送了多少、簡直就是笑話」、「給了就給了，還有拿回來的，真誇張，把長輩當銀行，給他錢難道都沒花到，就算沒花到，人走了剩下多少就一起平分，給了就是長輩的，長輩留下就是子女的」、「這種事每家都會發生，而且最後還會裝死咧！」



回到原文

更多鏡報報導

惡魔！67歲男逼女子「和1000男子上床」還拍片 變態行為長達30年

集資千萬買彩券！他掃空彩券行 中獎金額曝光了

赴日旅遊「講英文、日語」有差別待遇？妹子曝真相：最不掩飾歧視的國家

39歲林又立懷胎8個月巨肚照曝光 公開私密處驚人狀態：辣到洗眼睛！