父親魏廷朝為美麗島雜誌編輯 魏筠：我的床邊故事是林宅血案

電影《世紀血案》內容涉及1980年「林宅血案」，卻未事先知會受害者家屬林義雄，引發外界質疑。近日網路更流傳疑似電影劇本內容，指片中影射史明所屬組織成員涉案，再度掀起輿論。民進黨桃園市議員魏筠今（8）日凌晨在臉書發文，回顧父親魏廷朝過去在美麗島雜誌擔任編輯，而後入獄對其家庭造成的影響，直言「46年過去，多數台灣人仍不知道這段歷史，還被抹黑敘事。」

父親魏廷朝曾任《美麗島雜誌》編輯

魏筠表示，父親魏廷朝曾任《美麗島雜誌》編輯，她於1980年1月出生，隔月便發生震驚社會的林宅血案，而後父親也因美麗島事件被捕。她說，當時許多美麗島涉案家屬都活在恐懼中，「我的母親自此成了驚弓之鳥，深怕下一個就是我們。」

她回憶，1985年林義雄曾到家中探望母親，並贈送家書集《只有香如故》。「那本書至今仍在我們家最顯眼的書櫃裡，我的床邊故事不是格林童話，而是林宅血案。」她說，母親甚至要求孩子睡前背誦「如果媽媽不見了，要趕快去台北找小阿姨」，那是一代政治受難者家屬共同的恐懼。

魏筠指出，父親只是雜誌編輯，「連燈泡都不會換」，卻被誣指涉入爆炸案，因一句「台灣人的命運應由台灣人決定」入獄17年，遭刑求致臼齒被打落、左手無名指至今無法伸直。

傷口從未結痂

她坦言，曾一度不願再談這段歷史，害怕成為別人同情或好奇的對象，也曾刻意隱瞞家庭背景。但她感嘆，「46年了，社會還是不知道這是屬於這個島嶼的傷痛，甚至被扭曲、被抹黑，我只好一次次站出來，彷彿傷口從未結痂。」

魏筠回憶，她曾見過林義雄，他來訪時她僅5歲，看見對方在母親面前神情悲傷，「也許是因為自己的年紀，正好和雙胞胎遇害時一樣。」她強調，錯的人從來不是受害者，「而是那個邪惡的國家政權，是當年的蔣家政權奪走了林義雄的孩子，也讓我們與父親被迫分離成長。」她直言，兇手不只會用刀殺人，如今也可能透過媒體與敘事「煙滅證據、栽贓他人」，因此更不能讓林宅血案的故事被遺忘。

牽連史明夜不成眠

魏筠也提到，童年時她常怨恨為何不能與父親同住、只能靠書信往返，卻從不明白原因，只能向父母道歉。她在文末寫道：「當那部恐怖的戲劇竟想影射、栽贓史明先生時，我再也無法沉默，只能在夜不成眠中寫下這篇話。」

魏廷朝。（圖／翻攝魏筠臉書）





