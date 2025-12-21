父親104歲冥誕 辛曉琪為北捷攻擊案英勇犧牲者余先生致哀

〔記者陳慧玲／台北報導〕這幾天台灣很多民眾都對於日前發生的北捷連續攻擊案同感震驚與難過，也為無辜犧牲的民眾覺得不捨。歌手辛曉琪對於事發時，一位見義勇為的余姓男子遭遇感到心痛，也表達致哀之意。

辛曉琪談到：「今天是冬至，也是父親104歲的冥誕。在這個特別的日子裡，祝福大家冬至平安、幸福圓滿。願老爸在另一個世界無憂無慮，神遊四海，也繼續福澤庇佑著子孫後代。」

北捷攻擊案，一名余姓男子見義勇為，上前想攔阻兇手張文而慘遭砍死，辛曉琪想起這位犧牲者表示：「同時，對於在北捷事件中第一時間挺身而出、英勇犧牲的余先生，深感哀痛與不捨。相信他的家人此刻承受著難以言喻的悲傷，我們也對余先生捨己為人的義舉致上最深的敬意。期盼相關單位能進一步強化警備與安全設備，讓悲劇不再重演；也提醒大家務必提高警覺、在外不要一直看手機，隨時注意週邊情況，保護自己。」辛曉琪說：「願逝者安息，生者平安。」

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

張文北捷隨機殺人「詭撞漫畫劇情」 作者驚喊：幾乎一模一樣

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

張文墜樓是想跳紙箱逃走？警還原現場：網友異想天開

北市隨機殺人案兆豐行員不幸遇害 兆豐銀：協助家屬治喪從優撫恤

