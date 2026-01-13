父辭世今火化 丁學忠悲痛：再也見不到爸爸

▲國民黨立委丁學忠父親丁耀林（中）上月辭世享壽88歲，今在雲林火化。（圖／丁學忠辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委丁學忠父親丁耀林上月辭世享壽88歲，今（13）日在雲林火化。丁學忠在臉書哀悼，「後悔擔任公職以來，一直忙於公共事務，很少陪父親吃飯聊天，但也來不及了，從今天開始，我們兄弟已經沒有爸爸的關懷了，父親真的離開了，這一輩子真的見不著了。」

丁耀林育5子1女，女兒丁鈺峮現為虎尾鎮代表，丁學忠排行老四。丁耀林著有小說《台西風雲》，出版後短短幾個月狂賣24萬冊，接著自編、自導拍攝電影《台西風雲》，首輪也曾打破當時全國20年的票房紀錄。丁耀林妻子曾擔任24年的雲林縣議員，但年僅48歲就病逝。

廣告 廣告

丁學忠2年前接受國民黨徵召，參選雲林縣第一選區立委，當時父親還相當反對，但想到王麗鶴臨終託付，才同意讓他出來參選報答恩情。而丁耀林在辭世前一天，還與丁學忠一起吃冰淇淋，沒想到隔了一夜就天人永隔，讓丁學忠相當悲痛。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

爭取調高老農津貼！丁學忠：每月1萬2千元 因應物價高漲保障農民

雲林縣跟進！國中小營養午餐免費 張麗善：咬牙不惜舉債照顧囝仔

2027年全面禁廚餘養豬！江啟臣赴雲林考察 盼打造台中永續旗艦城