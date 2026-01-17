父離世母又病倒！邊荷律今回台灣 經紀人懇求外界1事

邊荷律日前返韓處理爸爸後事。（圖／翻攝自邊荷律IG）





職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍女神邊荷律，憑藉甜美外型、吃貨形象深受粉絲喜愛，日前她緊急返韓處理爸爸後事，原定治喪完就要回台灣，豈料媽媽因打擊過大而病倒，讓不少粉絲相當心疼，昨（16）日經紀人證實邊荷律將於今（17）日返台，並懇求外界一事。

邊荷律本月3日悲痛宣布爸爸離世的消息，暫停工作回韓國處理後事、陪伴母親，如今時隔數日，經紀人乖姐昨晚在IG限時動態曬出與邊荷律的對話截圖，從對話中可見，邊荷律透露媽媽目前狀況已經好轉，不僅按時吃藥，先前的嘔吐及突然昏倒的症狀也不再出現，讓她安心不少。

如今聽到邊荷律母親病情好轉的消息，乖姐也心疼表示：「很想你，也很擔心你。」邊荷律則暖心回應：「我也很想你，多虧了你我才能好好克服。」乖姐也證實邊荷律將於今日回國，按原定行程參與18日的粉絲見面會，乖姐同時也懇求粉絲：「不要衝去機場，倉鼠寶寶回來了」。



