父驟逝未及見最後一面 邊荷律悲泣：非常痛苦

台北市 / 綜合報導

中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律，她的父親日前突然離世，母親也因此病倒，讓她陷入巨大悲痛之中，今(8)日她也在社群寫下近況。

邊荷律提到，自己正努力撐著，因為沒能見到父親最後一面非常痛苦，也正積極照顧母親當中。她表示，不想讓粉絲擔心，也收到應援跟打氣，雖然影響不少行程，但自己會好好振作，很快就會帶著笑容回歸。

原始連結







