父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房

記者施春美／台北報導

醫師劉博仁表示，以其96歲去世的父親為例，他運動項目就只走路一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性等，就足以讓人長壽。（示意圖／PIXABAY）

現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，未做重訓，運動項目就只走路一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，常有門診患者問他，他每天都走6000步，但沒重訓，是否仍不夠？這樣的疑惑讓劉博仁想起自己的父親：沒有健身房、沒有啞鈴、沒有教練，每天的運動就是走路，日復一日，不急不徐，一路走到 96 歲。

劉博仁表示，走路是人體最古老也最實用的「全身啟動鍵」，當人走路時，啟動的不只是腿部，以下組織也被啟動：

• 神經系統開始協調

• 血管彈性被喚醒

• 大腦前額葉、海馬迴被刺激

• 血液循環改善

• 炎症指標下降

• 壓力荷爾蒙緩慢下降

• 情緒也被安定下來

劉博仁表示，這些機轉是其父能安穩活到96歲的力量。運動未必要激烈、高強度，規律的走路，就是最平凡、卻也最長壽的節奏。

至於重訓是否還需要，劉博仁表示，若有時間、有能力，當然重訓最好，重訓可保留肌肉、保護關節、維持代謝，但他常告訴患者，若無時間或覺得壓力太大，不必勉強。能規律走路就非常好了。「不是每個人的生活，都能塞進重訓，但每個人幾乎都能塞進走路。」

