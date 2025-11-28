爸媽在台南有房子！ 他不婚不生想等繼承 網搖頭：誰說一定是你的





許多人感嘆買房不易，但有網友提出，若打定主意不婚不生，父母又有房子，大可先租套房住，等退休後再回老家住父母的房子，稱「當有這種退路時，又何必買房呢？」引發論戰。

該名網友在論壇PTT上以「不買房，等繼承爸媽房子，可行？」為題發文，表示自己爸媽家在臺南市區，弟弟們都在新竹園區，家裡是兩間打通的大樓，總共6個房間，現在只有爸媽住。他認為，假設打定主意不婚不生，這幾年只需要租個套房住，雖然空間不大，但其實回到家後也主要只會看盤、玩股票與睡覺，本來就不用太大空間，等等到50多歲賺夠了退休之後就回爸媽家住，根本不用買房。

並認為，目前有些人的盲點就是認為「房子一定要有所有權」，但他認為，類似自家這樣的情況，能夠免費住別人的房子的話，自己是否有房屋所有權並不重要，並推測這種「沒有所有權但可以免費住別人房子的人」，數量非常多。 並稱：「當你有這種退路時，那又何必買房呢？」

此論點吸引許多網友留言討論，有網友認為原PO的說法也有道理，不過必須要建立在「不婚不生」的前提下才成立：「可以啊，但只能不婚不生」、「這個想法的人會變多，畢竟現在不婚不生小孩的人越來越多，這樣生活真的比較愉快」、「不婚不生的，買房是負擔，從生前貸款到死前的花腦筋規劃，都是極不符合人生效率」。

但也有網友認為，原PO這樣的想法「把他人的房產當成自己的使用」，並不可取，也有風險：「有沒有可能你爸媽要房子賣了養老，誰說一定是你的」、「你確定爸媽老了，不需要把房子賣掉換成現金去住養老院？」、「不要規劃不是屬於你的東西」，還有網友指出，等到退休後，父母的房子屋齡也高了，老後還要和管理維護老房子恐怕也有隱憂：「你弟現在大概40吧，你爸媽房子真的有可能讓他安穩住到45年後? 還是45年後，大樓已經缺乏管理，電梯沒辦法換， 只剩樓梯，你弟只好拖著腿爬上去?」、「50歲之後再去住一個50+的老房子，更慘」。

