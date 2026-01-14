爸媽存款「只有7000元」還要她養弟！ 網齊勸快逃：越遠越好





一些家長會選擇存錢給子女，希望他們可以過得好；不過也有家長即使還沒有到退休年齡，就指望子女負責養老，一名網友分享，自己的爸媽存款剩下7000元，不只要剛出社會的她拿錢給弟弟當生活費，甚至獅子大開口要拿兩人共3萬的孝親費，令她感到十分荒謬。貼文曝光後網友紛紛勸她，「不要給他們」、「搬出去，跑越遠越好」。

一位網友在Dcard發文分享，自己的爸爸48歲，存款剩下7000元，跟她說存款不夠養一個還在讀國中的弟弟，要她每個月貼一點養弟弟的錢出來，而媽媽今年51歲 ，自從23歲嫁給她爸後就沒出來工作過，存款為0，也想原PO拿錢出來養弟弟和她。

原PO回憶，爸媽從小到大對她並不好，早餐只給一片白吐司，晚餐也沒讓她吃飽過，國中畢業就讓她自己想辦法獨立、連學業也沒關心過。「現在說靠我養簡直笑話」，原PO表示，爸媽不只要她拿錢給弟弟當生活費，連孝親費更是獅子開大口，一個人要拿1萬5000元，兩人共計3萬元。

而原PO大學剛畢業一年，還在還學貸、薪水也不高，雖然從高中一路打工跟獎學金都有存起來，但都是應急用的錢。她無奈的說，「覺得自己好底層，爸媽都是一個爛樣子。」

貼文一出，網友紛紛在留言區安慰原PO，有網友出主意，讓原PO有能力趕快搬出去，「你父母根本就還有工作能力，不要給他們錢」、「比起給錢，倒不如給食物，因為給錢就會想要更多、更擺爛，但給食物，你沒有棄養他們也只能接受」、「搬出去，直接斷聯，跑越遠越好」、「記得要去拋棄繼承」。

也有網友提醒原PO，孝親費可以按照最低撫養金額給，「一個月有給1到2000就算有撫養了」、「還是要給，不然以後可能會有棄養的問題，建議下個月開始妳可以每個月他們一人200，記得用轉帳的，備註寫孝親」、「就算被告棄養，你大學剛畢業又要還學貸，法官頂多判一個月付1千塊給他們啦」。

