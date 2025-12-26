爸媽幫出頭款「房貸自付」賺到了？ 網兩派激辯：沒那麼簡單





不少年輕人想買房卻資金不足，有網友問，若父母願意出頭期款，房子登記孩子名下，由孩子負擔後續房貸，會接受嗎？對此，有人認為「賺到了」，但也有人提醒「沒那麼簡單」。



近日，有網友在討論買房話題的臉書粉絲團「買房知識家」發文，提問：「你爸媽在你出社會時，說要幫你出頭期款，房貸給你付，房子登記在你名下，你會答應嗎？」

▼有網友問眾人是否會接受「爸媽幫出頭期款，房貸自己付」方案，引發許多網友討論。

此話題吸引眾多網友留言討論，有網友認為如今頭期款動輒數百萬，父母若願意資助，減少不少買房壓力，此方案對孩子來說是「賺到了」：「傻瓜才不要，有這種父母，你該慶幸你前世有燒好香」、「我同意！什麼時候幫我付頭期款？」、「贏在起跑點」、「10年後房價更漲，早點上車不香嗎」。



但也有網友認為，是否值得接受要看實際細節，例如每個月的房貸多少、要繳幾年房貸等，否則此方案雖看似有利，實際上孩子恐怕被迫成為「房奴」：「看總價多少，頭期多少，每月穩定收入能不能負擔」、「先看自己有沒有那個屁股，能夠吃那個瀉藥。不過，剛出社會，貸款過得了？」、「看月繳多少？幾年貸？總不能房貸繳了自己要苦哈哈的生存」、「能力不足硬接只會信用破產」。

▼有網友認為能獲得父母贊助頭期款能減輕買房難度，但也有網友認為後續牽涉責任、資金與家庭關係，每個細節都得想清楚。



還有網友提到，另一個重點是「選擇房子的決定權」，以及雖然房子登記在孩子名下，也要和父母談清楚此贊助是否有另外附加條件，避免引發後續爭議：「地點格局是你選還是爸媽選？房子如果是爸媽要住的，你未來資金就被綁死了」、「如果拿一點頭期款要被情勒一輩子，我寧願不要」、「拿了頭期款要不要還？要不要分？一定要問清楚！」，也有苦主分享自身慘痛經驗：「家人頭期拿200，白住15年水電稅金沒繳過，賣房說要拿一半，不然要我幫他們養老！」



