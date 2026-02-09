爸媽從反對到支持 嘻哈歌手8lak張鈞開唱感動告白

8lak張鈞7日首度舉辦演唱會。（益極娛樂提供）

23歲新生代嘻哈歌手8lak張鈞，7日在台北NUZONE舉辦首場個人演唱會「你最近過得好嗎？」，吸引超過700名粉絲到場支持，甚至有歌迷在13度低溫下一早就排隊等候，讓他相當感動。演出當晚，張鈞的父母也現身力挺他的首場專場，張鈞在尾聲感性表示：「謝謝爸媽從小告訴我，做一件事情要有始有終，這好像是我長這麼大第一次做一件事情看到成果。」從家人最初不支持他走音樂路，到如今能親臨現場見證他的成長，張鈞也在台上向父母表達滿滿感謝。

前晚張鈞一口氣帶來22首歌曲，以〈Love Boy〉揭開序幕，接連演唱〈Everyday is valentines〉、〈我的女孩〉等作品，迅速炒熱現場氣氛。演唱會更邀請好友Ace、PPlin擔任嘉賓同台合作，驚喜橋段不斷。入行6年的他累積不少死忠歌迷，許多粉絲從他17歲發表作品時就一路支持至今，年齡層橫跨國小到大學生。談到與粉絲的關係，張鈞笑說：「跟粉絲們沒有什麼距離感，他們看到我都直接喊我名字。」能與歌迷一同成長，也讓他感到格外珍貴。

對於成功舉辦首場專場，張鈞坦言內心充滿感謝。他首先感謝自己一路堅持，不論遇到多少困難都沒有放棄；同時也謝謝身邊朋友在低潮時的陪伴與鼓勵，給予他持續前進的力量。談到父母，他感性表示：「爸爸就像超人一樣，我想做的、想要的，只要不是壞事，他從來沒有說過不。媽媽雖然對我很嚴格，但也因為妳，我才擁有更多能力。謝謝你們讓我出生在一個幸福、沒有煩惱的家庭，即使我從小闖了很多禍，讓你們四處替我道歉，你們還是愛著我。我會更努力，不再讓你們擔心。」演出當天，爸爸更從一早就忙進忙出張羅大小事，堪稱兒子的頭號粉絲。

對一路支持的歌迷，張鈞也深情告白：「你們就像我的家人，我從不覺得這是單方面的付出，而是一種雙向奔赴，我們都在為彼此的生活照亮一束光。」看到台北首場專場獲得熱烈回響，他也希望之後能有機會到中南部演出，與更多粉絲見面。演藝圈好友王泰翔、蔡承祐、陳華、李芸、高有翔及李秉諭等人也都到場相挺。

