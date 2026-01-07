爸媽快檢查！嬰幼兒海苔爆重金屬超標20倍 醫：影響孩發育、揭保命原則

記者簡浩正／台北報導

4件嬰幼兒食品重金屬超標，其中汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥檢出重金屬鎘0.838mg/kg，超標近20倍。（圖／消保處提供）

近日有多款標榜「嬰幼兒可食／有機／低鈉」之韓國進口海苔，經第三方檢驗發現鎘、鉛等重金屬有超標情形。醫師表示，嬰幼兒因血腦屏障尚未成熟，鉛等神經毒性物質更可能影響發育中的大腦，建議家長先立即盤點家中產品、不要讓海苔變成「每天必吃」零食、用正確飲食搭配降低吸收與傷害。

行政院消費者保護處去年12月中公布「市售嬰幼兒食品品質檢測及標示查核結果」，於114年4月間購樣50件市售嬰幼兒食品進行檢測及標示查核，其中標示查核部分全數符合規定；品質檢測部分，「重金屬-鉛」部分，有1件不符合規定，「重金屬-鎘」部分，有4件不符合規定，其中包括汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥：檢出重金屬鎘高達 0.838 mg/kg，嚴重超出限量標準近20 倍，違規情節最為重大。已由地方衛生機關依法查處並要求業者改善完畢。

另，近日也有民眾爆料，指市面上還有多款韓國進口的嬰幼兒海苔食品，或以韓國海苔為原料的台灣嬰幼兒食品疑重金屬超標。恐成漏網之魚。

北市聯醫婦幼院區小兒科主治醫師鄭彥辰表示，家長面對食安事件不必恐慌，多數孩子即使曾食用，通常不會出現急性中毒；真正需要重視的是低劑量、長期、反覆攝入造成的慢性累積風險，可能影響嬰幼兒發育中的神經系統、腎臟功能與骨骼生長。

他說，嬰幼兒對重金屬更敏感，原因包括三點：首先，腸道吸收率較高：嬰幼兒對鈣、鐵、鋅等需求大，重金屬可能藉由相同通道被吸收。再者，血腦屏障尚未成熟：鉛等神經毒性物質更可能影響發育中的大腦。最後，嬰幼兒排泄與代謝能力未成熟：腎臟清除較慢，暴露後更容易累積。

鄭彥辰建議家長把握「先停用、再分散、補營養」三原則：

1、先停用：立即盤點家中產品

• 針對新聞揭露或主管機關公告的品牌與批號：立刻停止食用。

• 對未被點名但同樣以「嬰幼兒專用」的進口海苔：建議暫時降低頻率，待業者提出近期合格檢驗或主管機關公告結果。

2、再分散：不要讓海苔變成「每天必吃」

• 海苔不應成為嬰幼兒固定每日零食。原則以少量、低頻、替代多樣為主。

• 飲食多樣化是降低單一污染來源風險、最有效也最容易做到的方式。

3、補營養：用正確飲食搭配降低吸收與傷害

• 鐵、鈣、鋅要足夠：重金屬會與必需礦物質競爭吸收，所以只需注重平時營養均衡，攝取的微量元素足夠，也可降低重金屬之傷害。

鄭彥辰指出，多數重金屬暴露屬慢性，未必立刻出現明顯症狀；是否需要抽血或其他檢驗，須依「暴露量、頻率、年齡、既往健康狀況」綜合判斷。建議就醫評估的情境包括：孩子長期、頻繁食用疑慮產品（例如連續多週、幾乎天天食用）。家長懷疑還有其他暴露來源（如老舊屋況粉塵、來路不明食品或補充品等）。出現不明原因的食慾差、腹痛、便祕、倦怠，或發展／學習疑慮等（多為非特異症狀，仍建議由醫師評估）。

他強調，不是吃到一次就需要急診或立刻抽血；但若家長高度焦慮、孩子屬高風險族群（早產兒、腎臟疾病、營養不良等），可至兒科門診由醫師評估是否需要檢驗與追蹤。

