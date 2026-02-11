爸媽快看！小孩吃藥後「秒斷電或變超有精神」 醫列常用藥名
兒科門診常見的鼻子藥物副作用問題，引起醫療界關注。小兒科醫師陳怡潔表示，門診經常遇到家長詢問孩子服藥後出現嗜睡或亢奮的狀況，這些反應與藥物成分有直接關聯。
根據醫師說明，容易造成嗜睡的藥物主要分為兩類。第一類是希普利敏（CYPROMIN），屬於第一代抗組織胺，雖然阻斷過敏物質效果良好，對緩解流鼻水相當有效，但副作用為強效嗜睡。服用此藥的孩子容易出現上課打瞌睡或午睡時間延長的情形，通常用於急性感冒期的治療。
第二類是勝克敏（CETIRIZINE），為第二代抗組織胺，常用於治療過敏性鼻炎及蕁麻疹。相較第一代藥物，其副作用明顯減少，藥性相對溫和，但仍有少數體質特殊的孩子服用後會產生嗜睡反應。
另一方面，可能導致亢奮的鼻子藥物包括鼻福（Peace）、亞涕液（Actin）、舒鼻適（Spiz）及鼻舒液（Pseu）。這些藥水含有血管收縮劑成分，主要功能是讓鼻黏膜消腫，緩解嚴重鼻塞症狀。
由於這些藥物成分屬於交感神經興奮劑，除了收縮血管的主要作用外，也可能產生其他副作用。部分孩子服用後會出現過度亢奮的現象，表現得異常活躍停不下來，或者情緒起伏變大，甚至影響夜間睡眠品質。
陳怡潔醫師特別提醒，每個孩子的體質不同，對藥物的反應也存在個體差異。家長若觀察到孩子服藥後出現走路不穩、異常嗜睡或過度亢奮等症狀，不需過度擔心，但應詳細記錄這些反應。
醫師建議，家長在回診時應主動向醫師說明孩子的用藥反應，醫療團隊將根據個別狀況，調整為不同種類的藥物，以減少副作用對孩子日常生活的影響，讓治療過程更加舒適。
