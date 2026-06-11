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即時中心／高睿鴻報導

炎炎夏日已經到來，許多爸媽或許都會苦惱，該帶領準備放暑假的孩子去哪消暑；對此，新北市府今（11）日說明，市府已完成戲水設施整備，三重熊猴森海世界水樂園、新店陽光遊戲場蝶形水道區、汐止星際遊戲場水星戲水區、新莊塭仔底濕地公園戲水池、以及備受親子期待的「重陽花漾水樂園」，都將於6月13日星期六上午同步開放。市府期盼，大小朋友們都能一起走出戶外，享受安全又清涼的夏日水樂趣。

市府說明，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近兩年（2023年8月5日至2025年8月4日）網路討論聲量顯示，「2025雙北免費玩水景點TOP 9」中，三重熊猴森海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池戲水設施，分別名列1至4名，顯示河濱戲水空間，已成為雙北家庭夏季出遊的好選擇。調查也指出，民眾最重視的除了免費與便利性外，設施安全、水質管理及周邊休憩空間，也是影響討論熱度的重要因素。

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市府高灘處長黃裕斌表示，為迎接暑假親水人潮，今年各戲水設施，都已完成設備檢修、水質檢測及環境整備工作，並持續比照往年標準，辦理定期水質監測與場域維護。其中，重陽花漾水樂園以花朵造型噴水設施、以及繽紛地景打造沉浸式戲水空間，鄰近重陽橋及新北大都會公園，可結合熊猴森樂園、幸福水漾園區及自行車道安排一日遊行程；至於海世界水樂園，則鄰近新北大都會公園與辰光橋景觀區，提供親子多元遊憩體驗；汐止星際遊戲場夜間燈光與噴水效果，更是深受孩童喜愛，成為夏夜熱門打卡景點。

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重陽花漾水樂園。（圖／新北市府提供）

但水利局及高灘處共同提醒，戲水設施雖然都有使用防滑地坪，但仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑。此外，身高未滿140公分及12歲以下孩童，親水時請家長務必陪同小朋友一同遊玩、並注意自身安全。戲水池內禁止飲食、吸菸及寵物進入，更嚴禁以眼睛探看噴水孔、也不可攜帶易產生危險物品入池。

市府另也指，戲水設施開放期間，將依天候狀況及現場安全條件彈性調整，如遇豪雨、雷擊或其他不適合戲水情形將暫停開放。為維護遊憩安全，孩童戲水時應由家長全程陪同，並遵守現場公告事項，禁止奔跑、推擠、攀爬設施、或將危險物品帶入戲水區，共同營造安全舒適的親水環境。

市府續指，重陽花漾水樂園、海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際公園水星戲水區，6月及9月為每週例假日及國定假日開放， 7、8月暑假期間除週二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。噴水時間為每日上午10點至12點、下午3點至晚上7點，星際公園噴水至晚上8點。新莊塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，6月及9月為每週例假日及國定假日開放，暑假期間每週二至週日開放，逢週一進行設施及場地維護暫停開放，戲水池開放時的噴水時間，從上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

原文出處：快新聞／爸媽快看！新北5座水樂園要開放了 時間、地點全曝光

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