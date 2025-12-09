爸媽快看！租借玩具、桌遊充滿消費陷阱 政府禁業者索高額賠償

即時中心／高睿鴻報導

玩具是所有小孩的童年，但許多兒童都有「喜新厭舊」的小毛病，新玩具使用幾天後就趕到膩煩、扔在一旁，讓家長相當苦惱；因此，租賃玩具已成為現代父母較經濟實惠的新選擇。但新北市府法制局今（9）日指出，有些玩具租賃業者，竟會利用玩具毀損缺件的情況，求償高額賠償金，引發消費糾紛；對此，法制局特別指派消保官及相關單位人員，對轄內玩具、桌遊商品販售與租賃業者進行行政調查。

市場上玩具琳瑯滿目，法制局說明，為保障消費者及桌遊租賃相關服務的權益，並確保流通玩具商品的安全性，特指派消保官會同經濟發展局人員，針對轄內相關業者行政調查，重點查核「玩具租賃定型化契約條款」、「玩具商品標示」等規定，以維護消費安全及權益。

消保官說明，本次行政調查落在2025年11月至12月間，共針對新北市9家玩具及桌遊相關業者，進行聯合稽查。查核結果發現，業者在商品標示、租賃契約條款方面存在多項缺失，其中，涉及玩具或桌遊商品販售的7家業者，有5家業者陳列販售的玩具或桌遊商品，標示不符合規定。

消保官會同經發局人員稽查玩具租賃業者。（圖／新北市政府提供）

市府意指，本次查核發現，部分業者販售之玩具商品，標示缺失項目繁多，包括未標示使用方法或注意事項、警告標示、進口商名稱、地址、電話、國外製造商名稱或原產地等重要資訊。經濟發展局已針對商品標示不符規定的業者，進行輔導並要求限期改善。

消保官指出，在玩具及桌遊租賃服務方面，本次調查的8家提供租賃服務的業者，發現部分業者的定型化契約條款中，針對玩具毀損滅失情形，訂有要求消費者依「原定價賠償」的規定；但租賃物若發生毀損，消費者應賠償的金額，應考量玩具折舊。經消保官當場曉諭後，多數業者均表示，未來只有在嚴重毀損時，會依折舊價格，計算重置費用；或僅向消費者收取維修費，而非直接要求消費者支付商品原定價，以保障消費者權益。

消保官會同經發局人員稽查玩具租賃業者。（圖／新北市政府提供）

消保官提醒，家長或消費者租賃玩具或桌遊時，務必詳細審閱定型化契約條款，尤其特別注意租賃期間、逾期歸還的罰則，以及租賃物毀損滅失時的賠償責任規定。並且，確認賠償機制是否合理，若租賃物發生毀損，賠償金額應以折舊價格或維修費用為計算基礎，而非不合理的原定價，以確保自身權益。

此外，也要注意商品標示資訊，購買或租賃前，應留意商品是否有完整標示資訊，例如警告標示、適用年齡、使用方法或注意事項等，以保障玩具的使用安全。如遇到任何玩具租賃服務之相關消費問題，亦可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。

